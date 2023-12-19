جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بالتصديق على ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (111) لسنة 2023، بالتصديق على ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وذلك بناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
صُودق على ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، المعتمد بتاريخ 26 أكتوبر 2022م، والمرافق لهذا المرسوم.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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