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جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بالتصديق على ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

12/19/2023 7:30:25 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (111) لسنة 2023، بالتصديق على ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وذلك بناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
صُودق على ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، المعتمد بتاريخ 26 أكتوبر 2022م، والمرافق لهذا المرسوم.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

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