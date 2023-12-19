أردوغان: إسرائيل تهاجم الإنسانية جمعاء

MENAFN - Palestine News Network ) انقرة/PNN-قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ذكّر الرئيس الأميركي جو بايدن بالمسؤولية التاريخية للولايات المتحدة بخصوص وقف الحرب في قطاع غزة.

وأكد أردوغان أنه يجب على واشنطن أن تتوقف عن صم الآذان حيال دعوات وقف إطلاق النار في غزة، وأن إسرائيل لا تهاجم الفلسطينيين وغزة فحسب، بل الإنسانية جمعاء، وفق تعبيره.

وأضاف أنه ليس صحيحا أن حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) لا تجريان لقاءات، مشددا على أنهما تجتمعان ومن الممكن أن تمضيا إلى أبعد من ذلك، بحسب كلامه.

وتابع أردوغان أن تركيا يمكن أن تفعل الكثير في ما يتعلق باجتماعات حركتي حماس وفتح، وأنه من الضروري أن تسود المصالحة بين الحركتين.