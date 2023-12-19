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معارضة ألمانية لعودة كروس المحتملة للماكينات

12/19/2023 7:23:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) ملاعب - ورغم ذلك، كشف ناجلسمان أنه لم يتحدث بعد مع اللاعب، الذي يبلغ من العمر 33 عاما.
وخاض كروس، الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد الإسباني في حزيران/يونيو المقبل، 106 مباريات دولية.
في المقابل، أبدى لوثار ماتيوس، صاحب الرقم القياسي لعدد المشاركات الدولية مع المنتخب الألماني (150 مباراة) عدم قناعته بأن عودة كروس ستشكل إضافة للمنتخب الألماني قبل مشاركته في النسخة المقبلة من كأس أمم أوروبا، التي تستضيفها ألمانيا في الصيف المقبل.
وصرح ماتيوس لشبكة "سكاي": "إذا لعب كروس في مركز قلب الدفاع – لا بأس. لكن المنتخب الألماني لا يحتاج للاعبين في خط الوسط. لذلك فأنت تفتح علبة من الديدان لست في حاجة إليها".
أضاف ماتيوس: "كروس ليس لاعب خط وسط دفاعي أيضا، لكن إذا رأى ناجلسمان فجأة أن كروس يستطيع اللعب في هذا المركز، فسيكون هناك الكثير من النقاش مجددا".
كما يعارض أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ الألماني، عودة نجم الفريق البافاري السابق لمنتخب ألمانيا.
وصرح هونيس (71 عاما) لمحطة "سيرفيوس" التليفزيونية النمساوية: "ستكون هذه إشارة عملاقة. إنه لاعب رائع، لكنني لا أعتقد أنه قادر على إنقاذ كرة القدم الألمانية".

ملاعب

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