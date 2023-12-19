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الحوثيين : نستهدف السفن المتجهة لاسرائيل فقط

12/19/2023 7:23:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اكد المتحدث باسم أنصار الله الحوثيين محمد عبد السلام انهم يستهدفون السفن المتجهة لإسرائيل فقط

واضاف :" إسرائيل تمارس أبشع المجازر، ولا يمكن أن نتوقف عما نقوم به و يجب أن يزداد الضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها وفك حصارها على غزة مشيرا انهم يمكنهم تنفيذ عملية بالبحر الأحمر كل 12 ساعة.

وتابع :" هناك تواصل عبر سلطنة عُمان، وأكدنا موقفنا بضرورة إدخال المساعدات إلى غزة"

واشاد المتحدث باسم الحوثيين بالشركات التي أعلنت إيقاف الملاحة إلى موانئ إسرائيل.
وبين ان هناك فرق فرنسية وبريطانية وأميركية تستهدف طائرات استطلاعهم وتسقطها

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