ملتقى البرلمانيات الأردنيات يلتقي تجمع لجان المرأة في المحافظات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات، أسماء الرواحنة، أهمية الدور الذي يقوم به تجمع لجان المرأة في المحافظات، بصفته حاضنة نسوية للمرأة الأردنية، ويلعب دورا مهما في التمكين السياسي والديموقراطي للمرأة.



ودعت الرواحنة، خلال لقاء الملتقى في دار مجلس النواب اليوم الثلاثاء، تجمع لجان المرأة في المحافظات، إلى استثمار البيئة التشريعية والسياسية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وتعزيز حضورها في العملية الانتخابية للمجالس البرلمانية والبلدية والمحلية.



وقالت الرواحنة، إننا كنساء أردنيات نقف خلف القيادة الحكيمة لجلالة الملك والجهود الدبلوماسية الجبارة التي يبذلها وتبذلها الحكومة لدعم الأهل في غزة.

واعتبرت أن خطط التمكين السياسي للمرأة، تشكل فرصة كبيرة ومناسبة للمرأة الأردنية لزيادة حضورها في مواقع صنع القرار.



من جانبهن، شددت أعضاء الملتقى على أهمية التعاون المشترك بين ملتقى البرلمانيات الأردنيات وعضوات تجمع لجان المرأة في المحافظات في إطار من النهج التشاركي، وبما يخدم المرأة الأردنية وتطلعاتها المشروعة.



من ناحيتها، قالت الأمين العام لتجمع لجان المرأة الوطني، ربى مطارنة، إن التجمع يهدف إلى النهوض بالمرأة الأردنية عن طريق برامج التمكين والتوعية والتدريب في المجالات السياسية، والتشريعية، والصحية، والاقتصادية، والبيئية.



إلى ذلك، استعرضت مقررات تجمع لجان المرأة في المحافظات، خطط وبرامج عمل "التجمع " ومنهجيته للمرحلة المقبلة، مؤكدات حرصهن على الخروج ببرامج وخطط عمل هادفة، بما يحقق الأهداف المرجوة.



وأكدن أن التجمع، سيعمل على مواصلة التمكين السياسي للمرأة، وزيادة كفاءتها وقدرتها على الانخراط في العمل السياسي والحزبي في جميع محافظات المملكة.