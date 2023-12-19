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هآرتس: 2800 جندي إسرائيلي يتلقون العلاج بقسم التأهيل

12/19/2023 7:23:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن أكثر من 2800 جندي إسرائيلي يتلقون العلاج في قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الدفاع منذ بداية الحرب على غزة.


وكانت رئيسة قسم التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية قالت إن 18% من الجنود الإسرائيليين المصابين يعانون من أعراض نفسية.


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