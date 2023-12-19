هآرتس: 2800 جندي إسرائيلي يتلقون العلاج بقسم التأهيل

هآرتس: 2800 جندي إسرائيلي يتلقون العلاج بقسم التأهيل
التاريخ
12/19/2023 7:23:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن أكثر من 2800 جندي إسرائيلي يتلقون العلاج في قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الدفاع منذ بداية الحرب على غزة.
وكانت رئيسة قسم التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية قالت إن 18% من الجنود الإسرائيليين المصابين يعانون من أعراض نفسية.
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