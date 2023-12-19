Tuesday, 19 December 2023 05:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعاون بين Visa وTECH5 لتطوير الأنظمة الحكومية الرقمية عالميًا

12/19/2023 7:23:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت شركة Visa، الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، وشركة "TECH5"، صاحبة الابتكارات في مجال القياسات الحيوية وإدارة الهوية الرقمية، اتفاقية تعاون استراتيجي تركز على تطوير الأنظمة الحكومية الرقمية في جميع أنحاء العالم.
وستقوم شركة Visa بالتعاون "TECH5" بوضع خارطة طريق تحتوي على سلسلة من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى إرساء أساس قوي لتطوير مجال المدفوعات الرقمية وإدارة الهوية الرقمية والخدمات الأخرى القائمة على شبكة مترابطة من الأنظمة.
وتتضمن اتفاقية الشراكة خمسة بنود أساسية، الأول: تصميم أنظمة حكومية رقمية محسنة وتنفيذها في البلدان المحددة، والثاني: وضع خارطة طريق للانتقال إلى الدول ودعمها لتنفيذ تطبيق فائق متعدد الخدمات (SuperApp) وإتاحة بيانات اعتماد بطاقة Visa للمواطنين وغير المقيمين من خلال قنوات رقمية متعددة، والبند الثالث: زيادة قبول البطاقات للمدفوعات الحكومية وبرامج الدفع عبر جميع المنصات، والرابع: إطلاق برامج للتثقيف المالي والشمول الرقمي، أما البند الخامس فيختص بالتعاون في إعداد القوانين التنظيمية لتطوير المدفوعات الرقمية.
وتعليقًا علي الاتفاقية، قال شهباز خان، نائب الرئيس الأول ورئيس الحلول التجارية وحركة الأموال لدى Visa في منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "يسعدنا البدء في هذا التعاون الاستراتيجي مع شركة "TECH5"، حيث ستتركز جهودنا المشتركة على تعزيز الأنظمة الحكومية الرقمية في جميع أنحاء العالم، مع توفير اهتمام خاص لتطوير خدمات المدفوعات الرقمية وإدارة الهوية الرقمية. إننا ملتزمون بالشمول الرقمي والمالي، ونرى أن هذه الشراكة ستتيح الفرصة لتنفيذ البنية التحتية والخدمات للدفع القائم على الهوية الرقمية محليًا، وبالتالي إفساح المجال لإمكانات سوقية كبيرة".
وتشمل المكونات التقنية والبنية التحتية لمحفظة الهوية التي توفرها شركة "TECH5"عالميًا حزم أدوات تطوير البرمجيات (SDK) للقياسات الحيوية ومنصات برمجية لتسجيل القياسات الحيوية ومطابقتها بطرق غير تلامسية، وإصدار الهوية الرقمية وإدارتها.
ويمكن توزيع هذه الخدمات بسهولة ودمجها مع خدمات الدفع المُقدمة من Visa وغيرها من المكونات التي تحمل قيمة مضافة والتي تدعم تنفيذ البنية التحتية الرقمية العامة وأسواق التجارة الإلكترونية.
ومن جانبه قال ميشيل فان دير هارست، المؤسس المشارك لشركة "TECH5" ورئيسها التنفيذي: "نتطلع إلى هذا التعاون الاستراتيجي مع شركة Visa، والتعلم من خبراتها القيمة ومعرفتها بالسوق، والعمل المشترك على تطوير الجيل التالي من حلول الهوية الرقمية التي تدعمها محافظ الهوية الرقمية القائمة على منهجية SSI، مع التركيز بصورة خاصة على رقمنة المدفوعات الحكومية. ويسعد فريق "TECH5" أن يسهم في هذه الشراكة بما يملكه من فهم عميق وخبرة في تنفيذ عدد من مشروعات الهوية التأسيسية على المستوى المحلي، وذلك بالإضافة إلى ما سنقدمه من المكونات التقنية والبنية التحتية التي تدعم مطابقة القياسات الحيوية والهوية الرقمية وحلول محفظة الهوية للمدفوعات الآمنة التي تتم بكل سلاسة".
والجدير بالذكر أن تطوير العروض التي تجمع بين خدمات Visa و "TECH5" يفتح الآفاق لإمكانات سوقية كبيرة، وهو ما يفسح المجال لتنفيذ البنية التحتية والخدمات للدفع القائم على الهوية الرقمية على المستوى المحلي، وكذلك في المناطق الاقتصادية حيث يمكن تنفيذ هذه الخدمات في جميع أنحاء العالم




MENAFN19122023000208011052ID1107625426

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث