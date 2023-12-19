أردوغان: إسرائيل تهاجم الإنسانية جمعاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ذكّر الرئيس الأميركي جو بايدن بالمسؤولية التاريخية للولايات المتحدة بخصوص وقف الحرب في قطاع غزة.
وأكد أنه يجب على واشنطن أن تتوقف عن صم الآذان حيال دعوات وقف إطلاق النار في غزة، و أن إسرائيل لا تهاجم الفلسطينيين وغزة فحسب، بل الإنسانية جمعاء، وفق تعبيره.
وأضاف أنه ليس صحيحا أن حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) لا تجريان لقاءات، مشددا على أنهما يجتمعان ومن الممكن أن يمضيا إلى أبعد من ذلك، بحسب كلامه.
وتابع أن تركيا يمكن أن تفعل الكثير بما يتعلق باجتماعات حركتي حماس وفتح، وأنه من الضروري أن تسود المصالحة بين الحركتين.
MENAFN19122023000208011052ID1107625425
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.