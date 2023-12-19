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أردوغان: إسرائيل تهاجم الإنسانية جمعاء

12/19/2023 7:23:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ذكّر الرئيس الأميركي جو بايدن بالمسؤولية التاريخية للولايات المتحدة بخصوص وقف الحرب في قطاع غزة.


وأكد أنه يجب على واشنطن أن تتوقف عن صم الآذان حيال دعوات وقف إطلاق النار في غزة، و أن إسرائيل لا تهاجم الفلسطينيين وغزة فحسب، بل الإنسانية جمعاء، وفق تعبيره.


وأضاف أنه ليس صحيحا أن حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) لا تجريان لقاءات، مشددا على أنهما يجتمعان ومن الممكن أن يمضيا إلى أبعد من ذلك، بحسب كلامه.


وتابع أن تركيا يمكن أن تفعل الكثير بما يتعلق باجتماعات حركتي حماس وفتح، وأنه من الضروري أن تسود المصالحة بين الحركتين.

MENAFN19122023000208011052ID1107625425

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