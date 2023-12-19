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الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة موسكو

12/19/2023 7:23:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين بتدمير مسيرة كانت تحلق باتجاه منطقة أودينتسوفو بمقاطعة موسكو، مضيفا أن سقوط حطامها لم يؤد إلى وقوع إصابات أو دمار على الأرض.

وكتب سوبيانين في صفحته على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "صدت قوات الدفاع الجوي في منطقة أودينتسوفو هجوما باستخدام طائرة مسيرة. وبحسب البيانات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات في مكان سقوط حطام المسيرة. ويعمل أفراد خدمات الطوارئ في مكان الحادث".
كما أكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط المسيرة.
وجاء في بيان صدر عنها: "تم في الساعة 12:35 من اليوم الثلاثاء إحباط محاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي باستخدام مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية. وقامت الدفاعات الجوية الروسية بتدمير مسيرة أوكرانية فوق أراضي منطقة أودينتسوفو بمقاطعة موسكو".

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