احترقت بالكامل .. القسام تستهدف آليات اسرائيلية وتقتل افرادها

MENAFN - Al Wakeel News)اعلنت كتائب القسام استهداف عدة آليات اسرائيلية في حي الشيخ رضوان ومقتل افرادها .

حيث اكدت منذ قليل ان مقاتليها تمكنوا من تدمير آلية صهيونية بقذيفة "الياسين 105" واستهداف جرافة صهيونية بشكل مباشر واكدوا مقتل سائقها في حي الشيخ رضوان .

كما واعلنت انها استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية "جيب نوع همر" وقتلت من فيها بعد احتراقها بالكامل في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.