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احترقت بالكامل .. القسام تستهدف آليات اسرائيلية وتقتل افرادها

12/19/2023 7:23:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت كتائب القسام استهداف عدة آليات اسرائيلية في حي الشيخ رضوان ومقتل افرادها .

حيث اكدت منذ قليل ان مقاتليها تمكنوا من تدمير آلية صهيونية بقذيفة "الياسين 105" واستهداف جرافة صهيونية بشكل مباشر واكدوا مقتل سائقها في حي الشيخ رضوان .

كما واعلنت انها استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية "جيب نوع همر" وقتلت من فيها بعد احتراقها بالكامل في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

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