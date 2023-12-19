احترقت بالكامل .. القسام تستهدف آليات اسرائيلية وتقتل افرادها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت كتائب القسام استهداف عدة آليات اسرائيلية في حي الشيخ رضوان ومقتل افرادها .
حيث اكدت منذ قليل ان مقاتليها تمكنوا من تدمير آلية صهيونية بقذيفة "الياسين 105" واستهداف جرافة صهيونية بشكل مباشر واكدوا مقتل سائقها في حي الشيخ رضوان .
كما واعلنت انها استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية "جيب نوع همر" وقتلت من فيها بعد احتراقها بالكامل في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.
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