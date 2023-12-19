مهيدات يواصل جولة ميدانية في إقليم الجنوب ويزور مقر محافظة العقبة

MENAFN - Al Wakeel News)واصل مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات جولته الميدانية في إقليم الجنوب، والتي تشمل سلسلة لقاءات واجتماعات في عدة محافظات في الإقليم، بزيارة مقر محافظة العقبة.



وناقش مهيدات خلال لقاء محافظ العقبة خالد الحجاج، وبحضور المجلس الأمني ورؤساء الجهات الرسمية في العقبة، جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مخزون المملكة الاستراتيجي الآمن من المواد الغذائية، لا سيما مع تداعيات الحرب في غزة وبما يلبي الاحتياجات المحلية ويلبي إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة بشكل مستدام، ضمن جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في دعم غزة، وسبل تعزيز سلاسل التوريد والتزويد للحفاظ على المخزون الاستراتيجي، إضافة إلى سبل تذليل العقبات التي قد تواجه التجارة والتجار والمخلصين في قطاع المواد الغذائية.



وأكد مهيدات على أن المؤسسة تدأب على تعزيز منظومة الرقابة على الغذاء المستورد وبما يضمن انسياب الغذاء الآمن ذي الجودة العالية حفاظاً على الأمن الغذائي للمواطن، مبيناً أن كوادر المؤسسة في العقبة تتخذ إجراءات مشددة لمراقبة الغذاء المستورد بالاعتماد على معايير تحليل المخاطر الصحية، بما في ذلك آلية إنجاز البيانات الجمركية بأعلى معايير الكفاءة بدءاً من تدقيق الوثائق وسحب العينات وإحالتها إلى المختبرات المختصة لغايات إجراء الفحوصات المخبرية وتدقيق النتائج المخبرية الصادرة.



وثنى مهيدات على جهود المحافظة والأجهزة الأمنية والرسمية المعنية في تعزيز مكانة العقبة الاستراتيجية باعتبارها بوابة الأردن التجارية ومركزاً في مجال الاقتصاد والاستثمار.



من جانبه، أكد محافظ العقبة خالد الحجاج على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة في ضمان مأمونية المواد الغذائية والدوائية، مثمناً جهود المؤسسة في متابعة الملاحظات الخاصة بقطاع الغذاء والدواء ومحاولة معالجة ما أمكن منها بشكل مباشر وعاجل والإجابة على الاستفسارات في القطاع الغذائي والدوائي.



وأشار الحجاج إلى أهمية التعاون مع مختلف الجهات للتأكيد على توفر المواد الغذائية والدوائية في المملكة لمدة تزيد عن ستة شهور، وسلامة هذه المواد في ظل سعي الحكومة الدؤوب نحو تعزيز طرق الشحن وتشجيع المنتج المحلي كبديل عن المستورد من الخارج.

