الأردن يعزي الصين بضحايا زلزال قانسو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة بضحايا الزلزال الذي ضرب مقاطعة قانسو، مساء أمس، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات، وألحق أضراراً مادية.
وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة بهذا المصاب الأليم، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
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