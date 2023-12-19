وزير شؤون الدفاع يشارك في اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شارك الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع في اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، صباح اليوم الثلاثاء، مع عدد من وزراء دفاع القوات المسلحة للدول الشقيقة والحليفة، وجرى خلال الاجتماع بحث مواضيع تتعلق بمكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية سعياً من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة البحرية.
حضر الاجتماع اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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