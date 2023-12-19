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وزير شؤون الدفاع يشارك في اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي

12/19/2023 7:17:48 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع في اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، صباح اليوم الثلاثاء، مع عدد من وزراء دفاع القوات المسلحة للدول الشقيقة والحليفة، وجرى خلال الاجتماع بحث مواضيع تتعلق بمكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية سعياً من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة البحرية.

حضر الاجتماع اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

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