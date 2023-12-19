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صندوق الأمان لمستقبل الأيتام يشكر الداعمين لتعليم 850 شاب وشابة من الأيتام خلال 2023

12/19/2023 7:03:17 AM
(MENAFN- EIN Presswire) كل سنة وإنتو الأمان والكل بأمان

شعار صندوق الأمان

AMMAN, JORDAN, December 19, 2023 /EINPresswire / -- عمّان، كانون أول 2023: شَكر صندوق الأمان لمستقبل الأيتام ضمن حملة نهاية العام "كل سنة وانتوا الأمان، والكل بأمان" داعميه الأفراد والشركات الذين ساهموا بدعمهم السخي خلال عام 2023 في تعليم 850 شاب وشابة من الأيتام. وتمنّى الصندوق أن يحل الأمان على العالم نظراً للظروف الحالية الصعبة التي يمر بها.

ووجه صندوق الأمان من خلال هذه الحملة نداءً للتبرع من أجل تعليم وتأمين الأيتام ممن وصلوا سن ال 18 وأنهوا مرحلة التواجد في دور الرعاية أو الأيتام من مناطق جيوب الفقر.

وبحسب فتوى شرعية من دائرة الافتاء الأردنية يجوز اعتبار تعليم الأيتام من الزكاة. حيث بالإمكان التبرع بسهولة إما عن طريق الموقع الإلكتروني للصندوق أو عن طريق كليك "Alaman" أو الاتصال المباشر على 065330500 أو المحافظ الإلكترونية أو صناديق التبرع المتوفرة في مواقع مختلفة.

وشكرت المدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، نور الحمود داعمي الصندوق من الأفراد والشركات، وأكّدت ضرورة تكاتف الجهود المجتمعية خدمة للأيتام وتمكينهم من بناء مستقبل أفضل. وعبرت عن اعتزازها بالإنجازات التي حققها الصندوق هذا العام، حيث لا يتوقف دوره على تقديم المنح الدراسية فقط، بل يُعنى بتغطية التكاليف المعيشة من مسكن ومأكل وملبس وتوفير، بالإضافة إلى تأمينهم صحيّاً، وتقديم دورات للصحة النفسية وبناء قدراتهم.

كما ويقوم الصندوق بتوجيه الشباب والشابات الأيتام للقطاعات التعليمية التي تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم من خلال فريق استشاري متخصص يوجههم للطريق الأنسب. واستفاد من خدمات الصندوق التعليمية هذا العام 774 يتيم ويتيمة التحقوا بالدراسات الجامعية - من تكنولوجيا المعلومات وذكاء الأعمال والعلوم والعلوم الانسانية والتربوية والهندسة، بالإضافة إلى الدراسات الطبية - و30 منهم هم من طلبة الدبلوم، و45 منهم ملتحقين بالتدريب المهني الذي يؤهلهم للالتحاق بسوق العمل بغض النظر عن مؤهلاتهم التعليمية. كما تخرّج هذا العام 102 طالب وطالبة من مختلف التخصصات، حيث تمكّن الصندوق الأمان من توفير 21 فرصة عمل لخريجيه بالتعاون مع شركائه.

يذكر أن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام قد تأسس عام 2006 بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله كجمعية خيرية غير ربحية، تهدف من خلال برامج التعليم والتأهيل إلى تأمين مستقبل أفضل للأيتام وبما يمكنهم من الوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات.

Batoul Arnaout
Al Aman Fund
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كل سنة وإنتو الأمان والكل بأمان

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