الين يهبط بعد تمسك بنك اليابان بسياسته النقدية شديدة التساهل

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض الين على نطاق واسع اليوم الثلاثاء بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية شديدة التساهل دون تغيير وحافظ على توجيهاته بالنسبة للمستقبل في قرار مرتقب في ختام اجتماعه الذي استمر يومين.

وبعد القرار، تراجع الين أكثر من 0.6% مقابل الدولار إلى أدنى مستوياته خلال الجلسة عند 143.78، لكنه عوض لاحقا بعض تلك الخسائر. وبلغ سعر العملة اليابانية في أحدث التعاملات 143.46 ين للدولار.

موضوعاتصعود الأسهم الأوروبية قبيل صدور القراءة النهائية للتضخم مايكروسوفت تتعاون مع شركة هولندية لتطوير مساعد آلي للسيارات يعمل بالذكاء الاصطناعي سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 4 سنتات ليبلغ 78.91 دولار

ومقابل اليورو، تراجع الين أيضا إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 157، وكان في أحدث التعاملات منخفضا 0.5% تقريبا إلى 156.72 لليورو.

وبينما جاءت النتيجة متماشية مع توقعات السوق، كان بعض المستثمرين يبحثون عن إشارات عما إذا كان البنك المركزي قد يلمح إلى تحرك للابتعاد في نهاية المطاف عن أسعار الفائدة السلبية.

وقال هيروفومي سوزوكي كبير استراتيجيي سوق الصرف الأجنبي في إس.إم.بي.سي“قبل الاجتماع، كانت هناك توقعات بحدوث تغييرات في السياسة، بما في ذلك تعديلات في صياغة البيان”.

وذكر البنك المركزي في بيان إنه“لن يتردد في اتخاذ خطوات تيسيرية إضافية إذا لزم الأمر”، مضيفا أن حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد مرتفعة للغاية.

في غضون ذلك، تراجعت العملة الأمريكية لتقترب من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر تقريبا مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الحساسين للمخاطر، إذ ظلت معنويات السوق مرتفعة في ظل احتمال بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي(البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.19% إلى 0.6719 دولار، بعد أن بلغ ذروة عند 0.6736 دولار في الجلسة السابقة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 31 يوليو .

كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.25% إلى 0.62275 دولار، وهو ليس بعيدا عن مستوى يوم الاثنين المرتفع البالغ 0.6250 دولار.

أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي لشهر ديسمبر والذي صدر يوم الثلاثاء أن البنك المركزي بحث رفع أسعار الفائدة، لكنه قرر أن هناك ما يكفي من الإشارات المشجعة بشأن التضخم للتوقف مؤقتا بانتظار مزيد من البيانات.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الأمريكي مسجلا 102.53.

وعارض بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعات السوق بشأن مدى قرب إقدام لجنة السوق المفتوحة الاتحادية على خفض أسعار الفائدة، إلا أن تصريحاتهم لم تؤثر كثيرا على الأسعار بالسوق أو تكبح انخفاض العملة الأمريكية.

ومن المقرر أن تصدر هذا الأسبوع قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل لدى المركزي الأمريكي للتضخم الأساسي، مما يوفر مزيدا من الوضوح حول ما إذا كان التضخم قد تباطأ بما يكفي لبدء البنك في تخفيف سياسته النقدية العام المقبل.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.08% إلى 1.2657 دولار وصعد اليورو 0.04% إلى 1.09265 دولار.

ومع ذلك، قال جوزيف كابورسو رئيس قسم الاقتصاد الدولي والمستدام في بنك الكومنولث الأسترالي إن العملتين لا تزالان عرضة للاضطراب في أسواق النفط والغاز، نظرا لاعتمادهما المتزايد على الطاقة من الشرق الأوسط.

وأدت هجمات شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن على سفن في البحر الأحمر إلى عرقلة التجارة البحرية وأجبرت شركات على تغيير مسارات السفن، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط مع قلق المستثمرين من تعطل التجارة وكذلك تكاليف الإمدادات.

وقال كابورسو“إمدادات النفط والغاز في الشرق الأوسط معرضة للخطر... لهذا السبب يكون اليورو والجنيه الإسترليني أكثر عرضة لخطر الانخفاضات الكبيرة إذا تفاقمت هذه الصراعات أو اتسعت”.

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