بنك اليابان يبقى على أسعار الفائدة السالبة دون تغيير

MENAFN - Al-Borsa News) أبقى البنك المركزي الياباني سياسته النقدية الفضفاضة للغاية دون تغيير في اجتماعه الأخير لهذا العام، على خلفية حالة عدم اليقين المرتفعة في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وقرر المصرف المركزي بإجماع الأعضاء، إبقاء أسعار الفائدة عند سالب 0.1%، مع الالتزام بسياسة التحكم في منحنى العائد التي تحافظ على الحد الأعلى لعائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات عند 1% كمرجع.

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وقال البنك في بيانه اليوم الثلاثاء:“في ظل حالة عدم اليقين العالية للغاية المحيطة بالاقتصادات والأسواق المالية في الداخل والخارج، سيواصل البنك بصبر التيسير النقدي، بينما يستجيب للتطورات في النشاط الاقتصادي والأسعار، فضلاً عن الظروف المالية”.

وفي أعقاب القرار، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل العملة اليابانية بنسبة 0.45% إلى 143.48 ين.

ويتوقع معظم الاقتصاديين بدء تغييرات البنك في السياسة خلال العام المقبل، بمجرد أن تؤكد مفاوضات الأجور الربيعية السنوية اتجاهًا لزيادة كبيرة في الرواتب، وتترقب الأسواق كلمة المحافظ“كازو أويدا” في وقت لاحق اليوم بحثًا عن إشارات بشأن هذه التغييرات المحتملة.





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