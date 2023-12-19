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استقرار اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم

12/19/2023 6:29:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية .

وفي اكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات“الأهلي المصري ومصر” استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

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وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية” اليورو” تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية .

ففي بنكي“الأهلي المصري ومصر” سجلت العملة الأوروبية 33.56 جنيه للشراء و 33.67 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.83 جنيه للشراء ، و 33.83 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.64 جنيهًا للشراء ، 33.76 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني تباينا في الشراء والبيع في بداية تعاملاته بالبنوك المصرية .

ففي بنكي“الأهلي المصري ومصر” سجل الإسترليني 38.87 جنيه للشراء و 39.06 جنيه للبيع .. وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.99 جنيه للشراء ، و 39.19 جنيه للبيع .

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 39.02 جنيه للشراء 39.17 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.34 جنيه للشراء و 100.25جنيه للبيع – وفقا للبنك الأهلي .

المصدر:

MENAFN19122023000202011048ID1107624834

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