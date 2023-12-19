مؤشر نيكي يرتفع بأكثر من 1% عقب قرار تثبيت الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، والإبقاء على سياسته النقدية شديدة التيسير، دون إشارة إلى توقيت إنهاء العمل بأسعار الفائدة السالبة.
وعند الإغلاق، صعد مؤشر“نيكي” بنسبة 1.41% إلى 33219 نقطة، وارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.73% إلى 2333 نقطة.
موضوعات متعلقة
صعود الأسهم الأوروبية قبيل صدور القراءة النهائية للتضخم مايكروسوفت تتعاون مع شركة هولندية لتطوير مساعد آلي للسيارات يعمل بالذكاء الاصطناعي سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 4 سنتات ليبلغ 78.91 دولار
وقرر بنك اليابان اليوم، تثبيت سعر الفائدة عند سالب 0.1%، والإبقاء على سياسة التحكم في منحنى عوائد الديون التي تحافظ على عائد السندات السيادية لأجل 10 أعوام عند 1% كمستوى مرجعي.
وقال المصرف المركزي في بيان السياسة النقدية، إن هناك حالة متزايدة من عدم اليقين تحيط بالاقتصاد الياباني والمستوى العام للأسعار، كما سيواصل البنك اتباع سياسة التيسير النقدي بصبر أثناء استجابته لتطورات النشاط الاقتصادي والظروف المالية.
وانخفض عائد السندات اليابانية ذات استحقاق 10 سنوات بمقدار 2.7 نقطة أساس إلى 0.643%، وارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.47% إلى 143.41 ين.
المصدر:
MENAFN19122023000202011048ID1107624833
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.