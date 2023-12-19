مؤشر نيكي يرتفع بأكثر من 1% عقب قرار تثبيت الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، والإبقاء على سياسته النقدية شديدة التيسير، دون إشارة إلى توقيت إنهاء العمل بأسعار الفائدة السالبة.

وعند الإغلاق، صعد مؤشر“نيكي” بنسبة 1.41% إلى 33219 نقطة، وارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.73% إلى 2333 نقطة.

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وقرر بنك اليابان اليوم، تثبيت سعر الفائدة عند سالب 0.1%، والإبقاء على سياسة التحكم في منحنى عوائد الديون التي تحافظ على عائد السندات السيادية لأجل 10 أعوام عند 1% كمستوى مرجعي.

وقال المصرف المركزي في بيان السياسة النقدية، إن هناك حالة متزايدة من عدم اليقين تحيط بالاقتصاد الياباني والمستوى العام للأسعار، كما سيواصل البنك اتباع سياسة التيسير النقدي بصبر أثناء استجابته لتطورات النشاط الاقتصادي والظروف المالية.

وانخفض عائد السندات اليابانية ذات استحقاق 10 سنوات بمقدار 2.7 نقطة أساس إلى 0.643%، وارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.47% إلى 143.41 ين.





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