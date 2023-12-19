جوجل تدفع 700 مليون دولار لتسوية دعوى احتكار متعلقة بمتجر تطبيقات الجوال

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت شركة“ألفابت” مالكة“جوجل” على دفع 700 مليون دولار وإجراء تغييرات محددة في متجر تطبيقات الجوال الخاص بها، ضمن تسوية متعلقة بمكافحة احتكار محرك البحث.
وتنهي هذه التسوية دعوى أقامتها مجموعة من الولايات الأمريكية، والتي ترى أن“جوجل” تمارس الاحتكار في طريقة تشغيلها لمتجر التطبيقات“جوجل بلاي”، وتخنق المنافسة مع مطوري التطبيقات الآخرين.
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وقالت شركة“ألفابت” إنها ستضع مبلغ 630 مليون دولار في صندوق تسوية ليتم توزيعها لصالح المستهلكين، فيما ستدفع 70 مليون دولار لصندوق تستخدمه الولايات، وفقًا لخطة وافقت عليها المحكمة.
ووفقًا للتسوية أيضًا، سيتمكن المطورون الآن من استخدام نظام فوترة بديل لخيار“جوجل بلاي” المعتاد، والذي قالت الشركة إنها اختبرته منذ أكثر من عام.
وتتطلب التسوية أيضًا أن تعمل شركة“ألفابت” على تبسيط عملية تنزيل التطبيقات مباشرة من مواقع المطورين دون استخدام متجر على الإنترنت مثل“جوجل بلاي”.
المصدر:
MENAFN19122023000202011048ID1107624832
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