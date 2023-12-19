جوجل تدفع 700 مليون دولار لتسوية دعوى احتكار متعلقة بمتجر تطبيقات الجوال

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت شركة“ألفابت” مالكة“جوجل” على دفع 700 مليون دولار وإجراء تغييرات محددة في متجر تطبيقات الجوال الخاص بها، ضمن تسوية متعلقة بمكافحة احتكار محرك البحث.

وتنهي هذه التسوية دعوى أقامتها مجموعة من الولايات الأمريكية، والتي ترى أن“جوجل” تمارس الاحتكار في طريقة تشغيلها لمتجر التطبيقات“جوجل بلاي”، وتخنق المنافسة مع مطوري التطبيقات الآخرين.

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وقالت شركة“ألفابت” إنها ستضع مبلغ 630 مليون دولار في صندوق تسوية ليتم توزيعها لصالح المستهلكين، فيما ستدفع 70 مليون دولار لصندوق تستخدمه الولايات، وفقًا لخطة وافقت عليها المحكمة.

ووفقًا للتسوية أيضًا، سيتمكن المطورون الآن من استخدام نظام فوترة بديل لخيار“جوجل بلاي” المعتاد، والذي قالت الشركة إنها اختبرته منذ أكثر من عام.

وتتطلب التسوية أيضًا أن تعمل شركة“ألفابت” على تبسيط عملية تنزيل التطبيقات مباشرة من مواقع المطورين دون استخدام متجر على الإنترنت مثل“جوجل بلاي”.





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