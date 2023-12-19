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شركة إماراتية تستثمر 2.2 مليار دولار في نيو الصينية

12/19/2023 6:29:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة صعود الأسهم الأوروبية قبيل صدور القراءة النهائية للتضخم مايكروسوفت تتعاون مع شركة هولندية لتطوير مساعد آلي للسيارات يعمل بالذكاء الاصطناعي سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 4 سنتات ليبلغ 78.91 دولار

قالت شركة نيو الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، إنها وقّعت اتفاقاً لتلقي استثمارات تبلغ 2.2 مليار دولار (8 مليارات درهم) من شركة سي.واي.في.إن هولدينجز للاستثمار ومقرها أبوظبي.

وأشارت شركة نيو في بيان لها إلى أن سي.واي.في.إن هولدينجز رفعت استثماراتها في نيو إلى 3.2 مليار دولار (11.7 مليار درهم)، بعد أن ضخت الشركة استثماراً بمليار دولار في يوليو.

وبينت أن الصفقة سترفع حصة سي.واي.في.إن هولدينجز فيها إلى 20.1% من إجمالي الأسهم المصدرة، لافتة إلى أنه من المتوقع إتمام الصفقة في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وستحول الصفقة سي.واي.في.إن هولدينجز إلى أكبر مساهم منفرد في نيو وسيحق لها تعيين اثنين من المديرين في مجلس إدارة نيو.

وتأسست شركة نيو في عام 2014، وهي شركة متخصصة في تصميم وتطوير السيارات الكهربائية الذكية.


المصدر:

MENAFN19122023000202011048ID1107624831

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