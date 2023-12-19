شركة إماراتية تستثمر 2.2 مليار دولار في نيو الصينية

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قالت شركة نيو الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، إنها وقّعت اتفاقاً لتلقي استثمارات تبلغ 2.2 مليار دولار (8 مليارات درهم) من شركة سي.واي.في.إن هولدينجز للاستثمار ومقرها أبوظبي.
وأشارت شركة نيو في بيان لها إلى أن سي.واي.في.إن هولدينجز رفعت استثماراتها في نيو إلى 3.2 مليار دولار (11.7 مليار درهم)، بعد أن ضخت الشركة استثماراً بمليار دولار في يوليو.
وبينت أن الصفقة سترفع حصة سي.واي.في.إن هولدينجز فيها إلى 20.1% من إجمالي الأسهم المصدرة، لافتة إلى أنه من المتوقع إتمام الصفقة في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.
وستحول الصفقة سي.واي.في.إن هولدينجز إلى أكبر مساهم منفرد في نيو وسيحق لها تعيين اثنين من المديرين في مجلس إدارة نيو.
وتأسست شركة نيو في عام 2014، وهي شركة متخصصة في تصميم وتطوير السيارات الكهربائية الذكية.
المصدر:
MENAFN19122023000202011048ID1107624831
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