تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 7 سفن، وتم تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و741 شاحنة و846 سيارة، فضلا عن وصول وسفر 1090 راكبا بموانئها.
وأوضحت الهيئة – في بيان – أن حركة الواردات شملت 4 آلاف طن بضائع، و467 شاحنة و832 سيارة؛ فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف طن بضائع، و274 شاحنة و14 سيارة.
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وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية؛ فيما غادرته السفينتان أمل ودليلة إلى السعودية ومغادرة السفينة وادي الكرم إلى روسيا .
كما شهد ميناء نويبع تداول 1800 طن و262 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية للسفينتين أيله وآور، فيما شهد ميناء بورتوفيق اليوم استقبال السفينة النوي اكسبريس على متنها 715 سيارة قادمة من جدة .
المصدر:
MENAFN19122023000202011048ID1107624830
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