تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 7 سفن، وتم تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و741 شاحنة و846 سيارة، فضلا عن وصول وسفر 1090 راكبا بموانئها.

وأوضحت الهيئة – في بيان – أن حركة الواردات شملت 4 آلاف طن بضائع، و467 شاحنة و832 سيارة؛ فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف طن بضائع، و274 شاحنة و14 سيارة.

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وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية؛ فيما غادرته السفينتان أمل ودليلة إلى السعودية ومغادرة السفينة وادي الكرم إلى روسيا .

كما شهد ميناء نويبع تداول 1800 طن و262 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية للسفينتين أيله وآور، فيما شهد ميناء بورتوفيق اليوم استقبال السفينة النوي اكسبريس على متنها 715 سيارة قادمة من جدة .





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