سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 4 سنتات ليبلغ 78.91 دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 4 سنتات ليبلغ 78.91 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الإثنين مقابل 78.95 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.40 دولار لتبلغ 77.95 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار لتبلغ 72.47 دولار.
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