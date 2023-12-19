سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 4 سنتات ليبلغ 78.91 دولار

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض سعر برميل النفط الكويتي 4 سنتات ليبلغ 78.91 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الإثنين مقابل 78.95 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.40 دولار لتبلغ 77.95 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار لتبلغ 72.47 دولار.

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