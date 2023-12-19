العرفة تتكبد خسائر 3.4 مليون دولار خلال 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات إلى خسارة 3.37 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عامها المالي الجاري، مقارنة بربح 9.65 مليون دولار بالفترة المقارنة من العام المالي للشركة السابق له.
وبلغت إيرادات نشاط الشركة خلال فترة التسعة أشهر نحو 155.6 مليون دولار، مقابل 165.8 مليون دولار بالفترة المقارنة من 2022.
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وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، بشأن تعديل مقترح رأس المال المرخص به للشركة بعد التقسيم.
وتضمن تقرير الافصاح تحديد رأس المال المرخص به لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات -قاسمة- بنحو 32.91 مليون دولار.
بينما تقرر تحديد رأس المال المرخص به لشركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية – منقسمة- بنحو 16.92 مليون دولار.
وقررت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، تعديل مقترح تحديد رأس المال المرخص به للشركة القاسمة والمنقسمة، رهنًا بموافقة عمومية الشركة المقرر انعقادها في 22 نوفمبر الجاري.
وتقرر أن يصبح رأسمال شركة كونكرين فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية المرخص به نحو 32.91 مليون دولار، بينما يصبح رأسمال شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية المرخص به نحو 16.92 مليون دولار.
وعلى صعيد آخر، قرر مجلس إدارة العرفة للاستثمارات تعيين مجموعة النور الاستشارية كمقيم عقاري مستقل من المقيدين بسجلات الرقابة المالية، بهدف إعداد دراسة تقييم لمبنى إداري مملوك لإحدى الشركات التابعة، بغرض بيعه.
قررت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، دعوة الجمعية العامة غير العادية؛ لبحث تقسيم الشركة وفقًا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية المتخذة أساسًا للتقسيم إلى شركتين.
وستناقش العمومية أسباب ومبرارات تقسيم الشركة، والموافقة على مقترح تقسيم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والمنقسمة، وعقد التقسيم على أساس القيمة الدفترية، والموافق على تخفيض رأس المال المصدر للعرفة للاستثمارات وتعديل اسم الشركة ليصبح كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية.
وتنظر العمومية أيضًا في تعديل المواد 2- 6- 7 من النظام الأساسي والموافقة على مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية -المنقسمة-.
وتناقش الموافقة على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأس المال، وقيد أسهم الشركة الجديدة، وإعادة هيكلة الشركات التابعة لكل من الشركتين، واعتماد القوائم المالية الافتراضية.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة“العرفة للاستثمارات والاستشارات”، بشأن إعادة هيكلة الشركة عن طريق التقسيم الأفقي إلى شركتين قاسمة ومنقسمة.
ويتضمن تقرير الافصاح دعوة العمومية غير العادية للحصول على موافقتها على إعادة هيكلة الشركة عن طريق التقسيم الأفقي للشركة طبقًا للقوائم المالية عن الفترة المالية في يناير 2023.
وقالت إنه وفقًا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة للتحقق من صحة التقدير المبدئي للأصول والتزامات الشركة بلغ صافي حقوق المساهمين نحو 50.1 مليون دولار موزع على النحو التالي:
– العرفة للاستثمارات والاستشارات“قاسمة” وسيتم تعديلها باسم كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية برأسمال مصدر قدره 32.9 مليون دولار، موزعًا على 470.25 مليون سهم قيمة اسمية 7 سنت للسهم، على أن يتم تجنيب مبلغ 64.37 ألف دولار في حساب الاحتياطيات.
– جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية“منقسمة” برأسمال مصدر قدره 16.9 مليون دولار موزع على 470.25 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 3.6 سنت للسهم الواحد على أن يتم تجنيب مبلغ 246.85 ألف دولار في حساب الاحتياطيات.
وكان قرر مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، القيام بتقسيم الشركة إلى شركتين بنفس المساهمين وبذات نسب المساهمة.
وأوضحت الشركة، أن التقسيم سيكون أفقياً على أساس القيمة الدفترية.
وتراجعت خسائر شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات بنسبة 98% خلال الربع الأول من العام المالي للشركة، لتصل 102.3 ألف دولار، مقارنة بخسائر 5.42 مليون دولار خلال الفترة المقارنة.
وانخفضت إيرادات النشاط خلال الثلاثة أشهر إلى 53.72 مليون دولار، مقابل 57.47 مليون دولار مقارنة بالفترة المقارنة في عامها الماضي.
وكانت كشفت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، عن توقيع شركة كونكريت للملابس الجاهزة التابعة، مذكرة تفاهم مع شركة المصريين للاستثمار و التنمية العمرانية.
وتتضمن مذكرة التفاهم دراسة إمكانية بيع عقار مملوك لها إلى شركة المصريين للاستثمار و التنمية العمرانية.
وتحولت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات إلى ربح 11.7 مليون دولار خلال العام المالي الماضي، مقارنة بصافي خسائر 5.34 مليون دولار في العام المالي المقارن.
وزادت إيرادات الشركة خلال عامها المالي الماضي لتصل 230.7 مليون دولار، مقابل 183.8 مليون دولار في الفترة المقارنة.
وبلغ نصيب مساهمي الشركة القابضة من الأرباح السنوية نحو 11.3 مليون دولار، مقابل خسائر بقيمة 5.4 مليون دولار خلال العام المقارن.
فيما سجل نصيب الحقوق غير المسيطرة خلال العام أرباح بقيمة 392.3 ألف دولار، مقابل 129.3 ألف دولار أرباح خلال العام السابق له.
وكانت قررت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في إمارة دبي بدولة الإمارات.
وأوضحت الشركة أن الشركة المؤسسة ستكون مملوكة بالكامل لها ومسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي للقيام بالأعمال المتعلقة بتجارة الملابس الجاهزة.
وقرر مجلس الإدارة تعيين محمد طلعت محمد خليفة مديرًا لفرع الشركة في دبي.
وقررت الشركة تقديم مقترح للجمعية العامة، بشأن إقفال الأرصدة المدينة المتقادمة منذ عام 2010 والمكون لها مخصصات بنسبة 100% دون التأثير على قائمة الدخل أو حقوق الملكية للشركة.
وأوضحت أنها تتمثل في 44.58 مليون دولار مديونية وأرصدة مدينة شركات، و998.02 ألف دولار أرصدة مدينة أخرى لشركة“كويني” إيطاليا.
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