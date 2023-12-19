العرفة تتكبد خسائر 3.4 مليون دولار خلال 9 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات إلى خسارة 3.37 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عامها المالي الجاري، مقارنة بربح 9.65 مليون دولار بالفترة المقارنة من العام المالي للشركة السابق له.

وبلغت إيرادات نشاط الشركة خلال فترة التسعة أشهر نحو 155.6 مليون دولار، مقابل 165.8 مليون دولار بالفترة المقارنة من 2022.

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وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، بشأن تعديل مقترح رأس المال المرخص به للشركة بعد التقسيم.

وتضمن تقرير الافصاح تحديد رأس المال المرخص به لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات -قاسمة- بنحو 32.91 مليون دولار.

بينما تقرر تحديد رأس المال المرخص به لشركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية – منقسمة- بنحو 16.92 مليون دولار.

وقررت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، تعديل مقترح تحديد رأس المال المرخص به للشركة القاسمة والمنقسمة، رهنًا بموافقة عمومية الشركة المقرر انعقادها في 22 نوفمبر الجاري.

وتقرر أن يصبح رأسمال شركة كونكرين فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية المرخص به نحو 32.91 مليون دولار، بينما يصبح رأسمال شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية المرخص به نحو 16.92 مليون دولار.

وعلى صعيد آخر، قرر مجلس إدارة العرفة للاستثمارات تعيين مجموعة النور الاستشارية كمقيم عقاري مستقل من المقيدين بسجلات الرقابة المالية، بهدف إعداد دراسة تقييم لمبنى إداري مملوك لإحدى الشركات التابعة، بغرض بيعه.

قررت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، دعوة الجمعية العامة غير العادية؛ لبحث تقسيم الشركة وفقًا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية المتخذة أساسًا للتقسيم إلى شركتين.

وستناقش العمومية أسباب ومبرارات تقسيم الشركة، والموافقة على مقترح تقسيم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والمنقسمة، وعقد التقسيم على أساس القيمة الدفترية، والموافق على تخفيض رأس المال المصدر للعرفة للاستثمارات وتعديل اسم الشركة ليصبح كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية.

وتنظر العمومية أيضًا في تعديل المواد 2- 6- 7 من النظام الأساسي والموافقة على مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية -المنقسمة-.

وتناقش الموافقة على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأس المال، وقيد أسهم الشركة الجديدة، وإعادة هيكلة الشركات التابعة لكل من الشركتين، واعتماد القوائم المالية الافتراضية.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة“العرفة للاستثمارات والاستشارات”، بشأن إعادة هيكلة الشركة عن طريق التقسيم الأفقي إلى شركتين قاسمة ومنقسمة.

ويتضمن تقرير الافصاح دعوة العمومية غير العادية للحصول على موافقتها على إعادة هيكلة الشركة عن طريق التقسيم الأفقي للشركة طبقًا للقوائم المالية عن الفترة المالية في يناير 2023.

وقالت إنه وفقًا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة للتحقق من صحة التقدير المبدئي للأصول والتزامات الشركة بلغ صافي حقوق المساهمين نحو 50.1 مليون دولار موزع على النحو التالي:

– العرفة للاستثمارات والاستشارات“قاسمة” وسيتم تعديلها باسم كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية برأسمال مصدر قدره 32.9 مليون دولار، موزعًا على 470.25 مليون سهم قيمة اسمية 7 سنت للسهم، على أن يتم تجنيب مبلغ 64.37 ألف دولار في حساب الاحتياطيات.

– جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية“منقسمة” برأسمال مصدر قدره 16.9 مليون دولار موزع على 470.25 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 3.6 سنت للسهم الواحد على أن يتم تجنيب مبلغ 246.85 ألف دولار في حساب الاحتياطيات.

وكان قرر مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، القيام بتقسيم الشركة إلى شركتين بنفس المساهمين وبذات نسب المساهمة.

وأوضحت الشركة، أن التقسيم سيكون أفقياً على أساس القيمة الدفترية.

وتراجعت خسائر شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات بنسبة 98% خلال الربع الأول من العام المالي للشركة، لتصل 102.3 ألف دولار، مقارنة بخسائر 5.42 مليون دولار خلال الفترة المقارنة.

وانخفضت إيرادات النشاط خلال الثلاثة أشهر إلى 53.72 مليون دولار، مقابل 57.47 مليون دولار مقارنة بالفترة المقارنة في عامها الماضي.

وكانت كشفت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، عن توقيع شركة كونكريت للملابس الجاهزة التابعة، مذكرة تفاهم مع شركة المصريين للاستثمار و التنمية العمرانية.

وتتضمن مذكرة التفاهم دراسة إمكانية بيع عقار مملوك لها إلى شركة المصريين للاستثمار و التنمية العمرانية.

وتحولت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات إلى ربح 11.7 مليون دولار خلال العام المالي الماضي، مقارنة بصافي خسائر 5.34 مليون دولار في العام المالي المقارن.

وزادت إيرادات الشركة خلال عامها المالي الماضي لتصل 230.7 مليون دولار، مقابل 183.8 مليون دولار في الفترة المقارنة.

وبلغ نصيب مساهمي الشركة القابضة من الأرباح السنوية نحو 11.3 مليون دولار، مقابل خسائر بقيمة 5.4 مليون دولار خلال العام المقارن.

فيما سجل نصيب الحقوق غير المسيطرة خلال العام أرباح بقيمة 392.3 ألف دولار، مقابل 129.3 ألف دولار أرباح خلال العام السابق له.

وكانت قررت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في إمارة دبي بدولة الإمارات.

وأوضحت الشركة أن الشركة المؤسسة ستكون مملوكة بالكامل لها ومسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي للقيام بالأعمال المتعلقة بتجارة الملابس الجاهزة.

وقرر مجلس الإدارة تعيين محمد طلعت محمد خليفة مديرًا لفرع الشركة في دبي.

وقررت الشركة تقديم مقترح للجمعية العامة، بشأن إقفال الأرصدة المدينة المتقادمة منذ عام 2010 والمكون لها مخصصات بنسبة 100% دون التأثير على قائمة الدخل أو حقوق الملكية للشركة.

وأوضحت أنها تتمثل في 44.58 مليون دولار مديونية وأرصدة مدينة شركات، و998.02 ألف دولار أرصدة مدينة أخرى لشركة“كويني” إيطاليا.