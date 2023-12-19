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مايكروسوفت تتعاون مع شركة هولندية لتطوير مساعد آلي للسيارات يعمل بالذكاء الاصطناعي

12/19/2023 6:29:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت“توم توم – TomTom” الهولندية اليوم الثلاثاء، بدء شراكة مع“مايكروسوفت” الأمريكية لإنشاء نظام مساعد آلي للسيارات يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، ويسمح للمستخدمين بالتحدث بصورة طبيعية مع مركباتهم.

وقالت الشركة المُتخصصة في مجال الخرائط الرقمية في بيان اليوم، إن خدمة المساعد الشخصي المرتقبة سوف تُمكن المُستخدمين من التفاعل صوتياً مع أنظمة المعلومات والترفيه، والبحث عن المواقع الجغرافية، ونظام القيادة في مركباتهم.

موضوعات متعلقة صعود الأسهم الأوروبية قبيل صدور القراءة النهائية للتضخم سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 4 سنتات ليبلغ 78.91 دولار شركة إماراتية تستثمر 2.2 مليار دولار في نيو الصينية

ويذكر أن خدمات“مايكروسوفت أزور أوبن إيه آي” تتيح للمؤسسات الاستفادة من النماذج الموسعة لمعالجة اللغات الخاصة بشركة“أوبن إيه آي” المطورة لتطبيق“شات جي بي تي”.

وأضافت“توم توم” أن خدمة المساعد الصوتي المرتقبة سوف يمكن ربطها مع أنظمة المعلومات والترفيه الخاصة بسيارات أخرى، فضلاً عن دمجها مع منصة القيادة الرقمية الخاصة بالشركة، وهي منصة مفتوحة وموحدة للمعلومات.


المصدر:

MENAFN19122023000202011048ID1107624827

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