مايكروسوفت تتعاون مع شركة هولندية لتطوير مساعد آلي للسيارات يعمل بالذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت“توم توم – TomTom” الهولندية اليوم الثلاثاء، بدء شراكة مع“مايكروسوفت” الأمريكية لإنشاء نظام مساعد آلي للسيارات يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، ويسمح للمستخدمين بالتحدث بصورة طبيعية مع مركباتهم.
وقالت الشركة المُتخصصة في مجال الخرائط الرقمية في بيان اليوم، إن خدمة المساعد الشخصي المرتقبة سوف تُمكن المُستخدمين من التفاعل صوتياً مع أنظمة المعلومات والترفيه، والبحث عن المواقع الجغرافية، ونظام القيادة في مركباتهم.
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ويذكر أن خدمات“مايكروسوفت أزور أوبن إيه آي” تتيح للمؤسسات الاستفادة من النماذج الموسعة لمعالجة اللغات الخاصة بشركة“أوبن إيه آي” المطورة لتطبيق“شات جي بي تي”.
وأضافت“توم توم” أن خدمة المساعد الصوتي المرتقبة سوف يمكن ربطها مع أنظمة المعلومات والترفيه الخاصة بسيارات أخرى، فضلاً عن دمجها مع منصة القيادة الرقمية الخاصة بالشركة، وهي منصة مفتوحة وموحدة للمعلومات.
المصدر:
MENAFN19122023000202011048ID1107624827
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