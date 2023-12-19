تابعة لـبلتون تسير في إجراءات الاستحواذ على 51% من الوطنية لإنتاج البذور

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة بلتون المالية القابضة، عن قيام شركة“نبت” التابعة، بالسير في إجراءات الاستحواذ على نسبة 51% من شركة“الوطنية لإنتاج البذور وتقاوي الحاصلات الزراعية” بقيمة 140 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة أن الأسهم المباعة من ضمن الأسهم المملوكة لشركة القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية، لافتة إلى أنه سوف يستحق لشركة“نبت” أي أرباح يتقرر توزيعها بتلك الأسهم.

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ومن المتوقع الانتهاء من صفقة الاستحواذ قبل نهاية العام الجاري.

وسوف تقوم شركة نبت بسداد مبالغ إضافية قد تصل بحد أقصى 166 مليون جنيه على عدة مراحل، في حال تحقيق الشركة الوطنية نتائج تشغيلية ومالية تتوافق مع المستهدف والانتهاء من إنتاج واستحداث أصناف وسلالات جديدة.

وأشارت إلى أن قيمة الصفقة لن تتعدى في كل الأحوال 306 مليون جنيه بحد أقصى.

تحولت شركة بلتون المالية القابضة للربحية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى بعد 3 أعوام متتالية من الخسائر المتراكمة لتصل إلى 86 مليون جنيه، مقابل خسائر مجمعة عن نفس الفترة بلغت 139 مليون جنيه بدعم من إعادة هيكلة المجموعة.

وقفزت الإيرادات المجمعة للشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى لتصل إلى 957 مليون جنيه، مقابل 257 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

سجلت إيرادات تشغيل بنك الاستثمار 198 مليون جنيه، وارتفعت محفظة شراء الأسهم بالهامش من بلتون لتداول الأوراق المالية لتصل الى 621 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى سبتمبر الماضى، بزيادة قدرها 109% على أساس سنوى، فيما ارتفعت الأصول المدارة لتصل إلى 23 مليار جنيه بنهاية الفترة.

وارتفعت محفظة نشاط التأجير التمويلى لتصل إلى 3.6 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى، والذى يمثل نمو سنوى قدره 6.3 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت محفظة نشاط التمويل الاستهلاكى ((سفن)) ما يصل إلى 1.1 مليار جنيه بإجمالى 7 آلاف عميل.

ونمت محفظة القروض الخاص بنشاط التمويل متناهى الصغر ((كاش)) إلى 123 مليون جنيه، فيما وصل عدد العملاء إلى أكثر من 10 آلاف عميل.

وقامت“بلتون” بالاستحواذ على شركة كاش للتمويل متناهى الصغر بهدف اختراق القطاع لاستكمال باقة الأنشطة المالية غير المصرفية.