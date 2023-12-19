تابعة لـبلتون تسير في إجراءات الاستحواذ على 51% من الوطنية لإنتاج البذور

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة بلتون المالية القابضة، عن قيام شركة“نبت” التابعة، بالسير في إجراءات الاستحواذ على نسبة 51% من شركة“الوطنية لإنتاج البذور وتقاوي الحاصلات الزراعية” بقيمة 140 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة أن الأسهم المباعة من ضمن الأسهم المملوكة لشركة القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية، لافتة إلى أنه سوف يستحق لشركة“نبت” أي أرباح يتقرر توزيعها بتلك الأسهم.
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ومن المتوقع الانتهاء من صفقة الاستحواذ قبل نهاية العام الجاري.
وسوف تقوم شركة نبت بسداد مبالغ إضافية قد تصل بحد أقصى 166 مليون جنيه على عدة مراحل، في حال تحقيق الشركة الوطنية نتائج تشغيلية ومالية تتوافق مع المستهدف والانتهاء من إنتاج واستحداث أصناف وسلالات جديدة.
وأشارت إلى أن قيمة الصفقة لن تتعدى في كل الأحوال 306 مليون جنيه بحد أقصى.
تحولت شركة بلتون المالية القابضة للربحية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى بعد 3 أعوام متتالية من الخسائر المتراكمة لتصل إلى 86 مليون جنيه، مقابل خسائر مجمعة عن نفس الفترة بلغت 139 مليون جنيه بدعم من إعادة هيكلة المجموعة.
وقفزت الإيرادات المجمعة للشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى لتصل إلى 957 مليون جنيه، مقابل 257 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.
سجلت إيرادات تشغيل بنك الاستثمار 198 مليون جنيه، وارتفعت محفظة شراء الأسهم بالهامش من بلتون لتداول الأوراق المالية لتصل الى 621 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى سبتمبر الماضى، بزيادة قدرها 109% على أساس سنوى، فيما ارتفعت الأصول المدارة لتصل إلى 23 مليار جنيه بنهاية الفترة.
وارتفعت محفظة نشاط التأجير التمويلى لتصل إلى 3.6 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى، والذى يمثل نمو سنوى قدره 6.3 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت محفظة نشاط التمويل الاستهلاكى ((سفن)) ما يصل إلى 1.1 مليار جنيه بإجمالى 7 آلاف عميل.
ونمت محفظة القروض الخاص بنشاط التمويل متناهى الصغر ((كاش)) إلى 123 مليون جنيه، فيما وصل عدد العملاء إلى أكثر من 10 آلاف عميل.
وقامت“بلتون” بالاستحواذ على شركة كاش للتمويل متناهى الصغر بهدف اختراق القطاع لاستكمال باقة الأنشطة المالية غير المصرفية.
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