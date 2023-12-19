عمومية برايم تُقر إعادة تشكيل مجلس الإدارة

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، على إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

وتقرر تعيين محمد عبدالمنعم عياد رئيسًا لمجلس الإدارة غير تنفيذي، وتعيين حسن سمير فريد نائبًا لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي وعضوًا منتدبًا تنفيذي.

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وتحولت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، لتحقيق أرباح بقيمة 20.5 مليون جنيه، عن التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل خسائر بلغت 48.6 مليون جنيه عن الفترة المماثلة فى العام الماضى.

وارتفعت إيرادات ((برايم القابضة)) من يناير إلى سبتمبر الماضى، إلى 10.23 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 8.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، بدعم طفرة أداء أنشطة الشركات التابعة، فى الربع الثالث تحديدًا بقطاع سوق المال وعلى رأسها قطاع الوساطة في الأوراق المالية كذلك إدارة الأصول المتمثلة في شركة برايم انفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية.

قال حسن سمير فريد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، إن الشركة تجني ثمار إعادة الهيكلة التى بدأتها الإدارة الحالية، مع بداية العام الجارى، ونتج عنه تحولها للربحية واستمرار نمو وتطور أعمال الشركة في كافة الأنشطة.

أوضح أن استمرار نمو أعمال الشركة بشكل إيجابى سيعود بالنفع على سوق المال والاقتصاد المصرى فى الوقت نفسه.