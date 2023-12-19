عمومية برايم تُقر إعادة تشكيل مجلس الإدارة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، على إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
وتقرر تعيين محمد عبدالمنعم عياد رئيسًا لمجلس الإدارة غير تنفيذي، وتعيين حسن سمير فريد نائبًا لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي وعضوًا منتدبًا تنفيذي.
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وتحولت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، لتحقيق أرباح بقيمة 20.5 مليون جنيه، عن التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل خسائر بلغت 48.6 مليون جنيه عن الفترة المماثلة فى العام الماضى.
وارتفعت إيرادات ((برايم القابضة)) من يناير إلى سبتمبر الماضى، إلى 10.23 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 8.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، بدعم طفرة أداء أنشطة الشركات التابعة، فى الربع الثالث تحديدًا بقطاع سوق المال وعلى رأسها قطاع الوساطة في الأوراق المالية كذلك إدارة الأصول المتمثلة في شركة برايم انفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية.
قال حسن سمير فريد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، إن الشركة تجني ثمار إعادة الهيكلة التى بدأتها الإدارة الحالية، مع بداية العام الجارى، ونتج عنه تحولها للربحية واستمرار نمو وتطور أعمال الشركة في كافة الأنشطة.
أوضح أن استمرار نمو أعمال الشركة بشكل إيجابى سيعود بالنفع على سوق المال والاقتصاد المصرى فى الوقت نفسه.
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