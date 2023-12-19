تنفيذ صفقة على أسهم يونيباك بـ35.1 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق“يونيباك” بقيمة 35.1 مليون جنيه.
وشهدت جلسة اليوم الثلاثاء تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة لعدد 78 مليون سهم بقيمة 35.1 مليون جنيه.
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وكان وافق مجلس إدارة شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق“يونيباك”، على استئناف شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، بما لا يجاوز 10% من إجمالي أسهم الشركة لدعم سعر السهم.
وأوضحت الشركة، أنه ستكون فترة الشراء من 6 يوليو الجاري حتى نهاية 31 ديسمبر المقبل.
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق“يونيباك”، على شراء أسهم خزينة.
واعتمدت العمومية الآثار المترتبة على شراء أسهم الخزينة بزيادة نسب المساهمين سواء في حقوق التصويت بالجمعيات العامة أو بزيادة النسب الفعلية حال التصرف في أسهم الخزينة بغير طريق بيعها للغير.
وكان وافق مجلس إدارة شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق“يونيباك”، على شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح لدعم سعر السهم.
وتضمن القرار شراء أسهم خزينة بما لا يجاوز النسبة القانونية المقررة 10% من إجمالي أسهم الشركة.
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