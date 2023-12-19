Tuesday, 19 December 2023 05:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تنفيذ صفقة على أسهم يونيباك بـ35.1 مليون جنيه

12/19/2023 6:29:56 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق“يونيباك” بقيمة 35.1 مليون جنيه.

وشهدت جلسة اليوم الثلاثاء تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة لعدد 78 مليون سهم بقيمة 35.1 مليون جنيه.

موضوعات متعلقة مشتريات المصريين تدفع البورصة للارتفاع 0.37% في المستهل “أورينت تورز” ترفع حصتها في رأسمال“مرسى علم” إلى 5.99% 17 يناير.. عمومية“الدلتا للتأمين” تبحث زيادة رأسمالها لـ475 مليون جنيه

وكان وافق مجلس إدارة شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق“يونيباك”، على استئناف شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، بما لا يجاوز 10% من إجمالي أسهم الشركة لدعم سعر السهم.

وأوضحت الشركة، أنه ستكون فترة الشراء من 6 يوليو الجاري حتى نهاية 31 ديسمبر المقبل.

وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق“يونيباك”، على شراء أسهم خزينة.

واعتمدت العمومية الآثار المترتبة على شراء أسهم الخزينة بزيادة نسب المساهمين سواء في حقوق التصويت بالجمعيات العامة أو بزيادة النسب الفعلية حال التصرف في أسهم الخزينة بغير طريق بيعها للغير.

وكان وافق مجلس إدارة شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق“يونيباك”، على شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح لدعم سعر السهم.

وتضمن القرار شراء أسهم خزينة بما لا يجاوز النسبة القانونية المقررة 10% من إجمالي أسهم الشركة.

MENAFN19122023000202011048ID1107624824

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث