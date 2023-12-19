تنفيذ صفقة على أسهم يونيباك بـ35.1 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق“يونيباك” بقيمة 35.1 مليون جنيه.

وشهدت جلسة اليوم الثلاثاء تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة لعدد 78 مليون سهم بقيمة 35.1 مليون جنيه.

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وكان وافق مجلس إدارة شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق“يونيباك”، على استئناف شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، بما لا يجاوز 10% من إجمالي أسهم الشركة لدعم سعر السهم.

وأوضحت الشركة، أنه ستكون فترة الشراء من 6 يوليو الجاري حتى نهاية 31 ديسمبر المقبل.

وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق“يونيباك”، على شراء أسهم خزينة.

واعتمدت العمومية الآثار المترتبة على شراء أسهم الخزينة بزيادة نسب المساهمين سواء في حقوق التصويت بالجمعيات العامة أو بزيادة النسب الفعلية حال التصرف في أسهم الخزينة بغير طريق بيعها للغير.

وكان وافق مجلس إدارة شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق“يونيباك”، على شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح لدعم سعر السهم.

وتضمن القرار شراء أسهم خزينة بما لا يجاوز النسبة القانونية المقررة 10% من إجمالي أسهم الشركة.