9 مليارات جنيه استثمارات أكام للتطوير فى العاصمة الإدارية

MENAFN - Al-Borsa News) %30 حصة الأجانب والمصريين العاملين بالخارج من مبيعات الشركة دراسة فرص استثمارية بشرق وغرب القاهرة لطرح مشروع جديد خلال 2024 %80 معدلات الإنشاء بمشروع“سيناريو” وتسليم المرحلة الأولى بالكامل الشركة تعتمد على التمويل الذاتى فى تنفيذ كافة مشروعاتها العقارية شركات التطوير العقارى تواجه مشكلة كبيرة فى عملية تسعير منتجاتها قال إدريس محمد، العضو المنتدب لشركة أكام للتطوير العقارى، إن إجمالى استثمارات الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة بلغ نحو 9 مليارات جنيه لمشروعى“سيناريو” و”SCENE 7′′ بإجمالى مساحة للمشروعين 80 فدانا.

وأضاف محمد لـ”البورصة”، أن الشركة تدرس خلال الفترة الحالية عددا من الفرص الاستثمارية الجديدة بشرق وغرب القاهرة لطرح مشروع جديد يتماشى مع الاستراتيجية الخاصة بالتوسع فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة، وتزامنا مع الاقتراب من انتهاء مشروعى“سيناريو” و”SCENE 7′′.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تسليم المرحلة الأولى بالكامل بمشروع“سيناريو” فى العاصمة الإدارية، وجارى الانتهاء من تسليم المرحلة الثانية للمشروع الذى يقام على مساحة 40 فدانا بإجمالى استثمارات تتجاوز 4.5 مليار جنيه.

موضوعاتالرئيس السيسي يصدق على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء 300 مليار جنيه استثمارات متوقعة لـ”العاصمة الإدارية” بنهاية 2023 “الإسكان” تبحث مع“ابدأ” توفير احتياجات مشروعات المرافق وتكييفات الوحدات السكنية

وقال محمد، إن معدلات الإنشاءات بالمشروع تجاوزت 80%، وجارى تنفيذ أعمال اللاند سكيب، ومن المخطط تسليم المشروع بالكامل خلال العام المقبل.

ويضم مشروع“سيناريو” 1500 وحدة بمساحات متنوعة، بالإضافة إلى مول تجارى خاص بالمشروع، فيما يعتبر مشروع“SCENE 7” أول كمبوند رياضى متكامل بالعاصمة الإدارية، وتجاوزت معدلات الإنشاء بالمشروع 70%.

وأضاف محمد، أن شركة“أكام” تعتمد على التمويل الذاتى فى تنفيذ كافة مشروعاتها نظرا لأنها تمتلك ملاءة مالية كبيرة، ولا تدرس خلال الفترة المقبلة الحصول على آليات تمويلية جديدة كالاقتراض من البنوك أو إصدار سندات.

وأشار إلى أن الشركة تركز خلال الفترة الحالية على سرعة تنفيذ المشروعات والالتزام بمواعيد التسليمات المحددة للعملاء.

وأوضح محمد، أن 30% من عملاء الشركة من الأجانب والمصريين العاملين بالخارج وخاصة من الإمارات والسعودية، حيث تعمل الشركة بالتوافق مع خطة الدولة للتوسع فى تصدير العقار المصرى.

وقال محمد، إن أبرز المشكلات التى تواجه المطورين خلال الفترة الحالية هى أزمة ارتفاع الأسعار المستمرة وبالتالى تتبع الشركة عدة إجراءات للتحوط من تلك الزيادات ومن ضمنها تخزين المواد الخام ومواد البناء والإسراع فى تنفيذ المشروعات والاحتفاظ بنسبة تقترب من 25% من عدد الوحدات بالمشروعات كمخزون وطرحها للبيع بعد إتمام المشروع فضلا عن مراجعة الأسعار بشكل مستمر.

وتوقع ارتفاع الطلب على شراء العقارات وانتعاشة فى السوق العقارى خلال النصف الأول من العام المقبل، معتبرا أن الاستثمار فى العقار يعتبر الاختيار الأفضل للمواطنين للحفاظ على مدخراتهم.

وأشار إلى أن نجاح ملف تصدير العقار المصرى يتطلب العمل على 3 محاور رئيسية، وهى إعداد قاعدة بيانات للسوق، وتسجيل العقارات تحت الإنشاء بالشهر العقارى، فضلا عن التوسع فى تنفيذ وحدات فندقية كاملة التشطيب لأن الطلب الأجنبى يتزايد على هذه الوحدات.

وأكد ضرورة تكاتف الجهات الحكومية ممثلة فى وزارة الإسكان ووزارة العدل لإعداد قاعدة بيانات للعقارات سواء المكتملة أو تحت الإنشاء.

وأضاف أن السعودية تشهد خلال الفترة الحالية طفرة عمرانية غير مسبوقة فى ظل توجه المملكة لإقامة مدن عمرانية متكاملة، مما شجع المطورين المصريين على العمل هناك، لافتا إلى أن توسع شركات التطوير العقارى للعمل بالخارج ينعكس بشكل إيجابى على القطاع العقارى بمصر.

وأوضح أن من ضمن السلبيات الموجودة بالسوق العقارى هى سياسة البيع طويل الأجل والتقسيط على 8 سنوات وأحياناً 10 سنوات، لأنها تعرض المطورين للعديد من المخاطر فى ظل الارتفاعات المستمرة فى تكاليف مواد البناء، ولكن القوة الشرائية هى التى تتحكم فى سياسة البيع بالسوق، لافتا إلى أن البيع قصير الأجل يعود بالعديد من الإيجابيات على الشركات.

وأشار إلى ضرورة توفير تمويل عقارى للوحدات تحت الإنشاء لتوفير السيولة للمطورين لكى تمكنهم من تنفيذ مشروعاتهم وتحفيزهم على طرح مشروعات جديدة.

وتوقع أن يشهد السوق العقارى زيادات من 25% إلى 30% فى أسعار العقارات مع بداية العام المقبل، علمًا بأن الأسعار قد ارتفعت بأكثر من 50% خلال العام الجارى نتيجة زيادات أسعار المواد الخام.

وأكد أن المعارض العقارية تمثل أهمية كبيرة فى دعم القطاع العقارى وتوفير فرص عديدة للاستثمار وذلك عن طريق طرح مختلف الشركات العقارية لعدد كبير من الوحدات المتنوعة بين السكنى والإدارى والتجارى بعروض خاصة ومميزة للعملاء.

وقال إن شركة“أكام” تعتمد فى تنفيذ مشروعاتها على الالتزام بمعايير الاستدامة والتى أصبحت ضرورة ملحة خلال الفترة الحالية لأنها تعود بالعديد من الفوائد البيئية والمالية على العملاء المقيمين بالمشروع بعد الانتهاء من تنفيذه.

وأضاف أن زيادة أسعار مدخلات عملية البناء والتشييد ونقص الخامات بالأسواق خلال الفترة الحالية أدى إلى ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات وبالتالى ارتفاع سعر المنتج العقارى النهائى.

وأوضح محمد، أن شركات التطوير العقارى تواجه مشكلة كبيرة فى عملية تسعير منتجاتها نتيجة الارتفاعات المتتالية فى أسعار مواد البناء وخامات التشطيب.

وأشار إلى أن الارتفاعات المستمرة فى الأسعار تمثل عبئا ماليا على الشركات التى أصبحت غير قادرة على استكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة والالتزام بمواعيد التسليم مع العملاء.