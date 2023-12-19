17 يناير.. عمومية الدلتا للتأمين تبحث زيادة رأسمالها لـ475 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) دعا مجلس إدارة شركة“الدلتا للتأمين”، الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم 17 يناير المقبل؛ للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع المقترح من 400 مليون جنيه إلى 475 مليون جنيه.

ارتفعت أرباح شركة الدلتا للتأمين، بنسبة 31% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 175.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 133.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

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وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 233.4 مليون جنيه، مقابل 171.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الدلتا للتأمين، تعديل مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح العام المالي الماضي ليصبح نصيب التوزيع النقدي للمساهمين 8 مليون جنيه بكوبون قدره 80 قرشًا للسهم.

وسيتم توزيع الكوبون على قسطين الأول خلال شهر من تاريخ انعقاد العمومية بقيمة 20 قرشًا للسهم والثاني بقيمة 60 قرشًا بنهاية شهر يناير 2024.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2023.

كما وافقت العمومية على زيادة رأسمال المرخص به للشركة من 800 مليون جنيه إلى مليار جنيه.

وقررت كذلك زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 400 مليون جنيه إلى 475 مليون جنيه بزيادة قدرها 75 مليون جنيه من خلال توزيع أسهم مجانية من الاحتياطي متضمنة توزيعات العام المالي الماضي بواقع 0.1875 سهم لكل سهم.

ارتفعت أرباح شركة الدلتا للتأمين بنسبة 61.5% خلال العام المالي الماضي، لتصل 380.29 مليون جنيه، مقارنة بربح 235.4 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.

وزادت الإيرادات خلال العام المالي الماضي لتصل 494 مليون جنيه، مقابل 289.6 مليون جنيه خلال العام السابق له.

وكانت كشفت شركة“الدلتا للتأمين” عن استمرار هانى يوسف مرسى عزام كممثل عن الشركة القابضة المصرية الكويتية بمجلس الادارة.

وقررت لجنة القيد بالبورصة، قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة الدلتا للتأمين من 500 مليون جنيه إلى 800 مليون جنيه.

وتقرر كذلك قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للدلتا للتأمين من 350 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه بزيادة قدرها 50 مليون جنيه بإصدار عدد 12.5 مليون بقيمة اسمية و قدرها 4 جنيه للسهم ، (بواقع 0.1428571429 مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة).

والزيادة تمويلاً من الأرباح المرحلة و أرباح العام وفقاً للقوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2022.