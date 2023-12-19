أورينت تورز ترفع حصتها في رأسمال مرسى علم إلى 5.99%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفعت شركة“أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية” حصتها في رأس مال شركة“مرسى مرسى علم للتنمية السياحية” من 1.99% إلى 5.99%.
واشترت الشركة 1.99 مليون سهم بقيمة إجمالية 4.31 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 2.15 جنيه.
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وأشارت الشركة إلى أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي: خالد عبدالله 13.43%، وبيت الخبرة القابضة كامار 1.31%، وبيت الخبرة للتأجير التمويلي 1.39%، وبيت الخبرة للتخصيم 1.03%، وبيت الخبرة للاستثمار الاقتصادي 1.83%.
وتخارجت شركة دهب للسياحة، من كامل حصتها في رأسمال شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية البالغة 3.99%.
وباعت دهب للسياحة 1.998 مليون سهم بقيمة إجمالية 4.3 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 2.15 جنيه.
وكانت رفعت شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية، حصتها في رأسمال شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، من 0.76% إلى 1.66%.
واشترت الشركة 451.21 ألف سهم بقيمة 895.2 ألف جنيه، بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 1.98 جنيه.
وأشارت الشركة إلى أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي: خالد عبدالله 13.43%، وبيت الخبرة القابضة كامار 1.31%، وبيت الخبرة للتأجير التمويلي 1.39%، وبيت الخبرة للتخصيم 1.03%، وبيت الخبرة للاستثمار الاقتصادي 1.83%.
وكانت ارتفعت خسائر شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 196% خلال العام الماضي، لتصل 5.45 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 1.84 مليون جنيه خلال 2021.
وبحسب القوائم المالية، لم تسجل الشركة أي إيرادات خلال العام الماضي، وكذلك في 2021.
وكانت نفت شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ما يتداول عن بيع قرية بدوية.
وقالت الشركة، إنه لا صحة ما يتردد عن بيع قرية بدوية، مؤكدة أنه لا يوجد أي معلومات جوهرية غير معلنة.
وكانت نفت شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، وجود أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة بشأن زيادة سهم السهم خلال الفترة 2- 23 يناير الجاري.
وكانت قالت شركة“مرسى مرسى علم للتنمية السياحية”، إنها تعمل على إعادة هكلية قرية“بدوية” والتي تمثل النشاط الأساسي للشركة، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو تجهيزات القرية الأساسية والغرف.
وتتوقع الشركة إعادة تشغيل القرية بنهاية العام المقبل أو بداية عام 2024، مشيرة إلى أنها تقوم بدراسة أكثر من عرض مقدم لتشغليها منها عروض تأجير وعقود تشغيل إدارة.
وأضافت أنه لا يمكنها في الوقت الراهن تجديد التراخيص؛ لما تتطلبه من اشتراطات أمن صناعي وتجهيزات ومتطلبات وزارة السياحة، وبناء على ذلك فتجديد الترخيص سيكون قبل موعد افتتاح القرية بوقت قصير.
وكانت كشفت شركة“مرسى مرسى علم للتنمية السياحية”، عن بيع أرض الساحل التابعة للشركة، والتي تقع في غزالة بالضبعة بمحافظة مطروح، على طريق“إسكندرية مطروح”.
وأوضحت الشركة أنها قامت بتوقع عقد بيع الأرض مع المشتري يوم 7 يوليو الجاري بقيمة اجمالية 3.41 مليون جنيه.
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