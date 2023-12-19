أورينت تورز ترفع حصتها في رأسمال مرسى علم إلى 5.99%

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت شركة“أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية” حصتها في رأس مال شركة“مرسى مرسى علم للتنمية السياحية” من 1.99% إلى 5.99%.

واشترت الشركة 1.99 مليون سهم بقيمة إجمالية 4.31 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 2.15 جنيه.

موضوعاتمشتريات المصريين تدفع البورصة للارتفاع 0.37% في المستهل 17 يناير.. عمومية“الدلتا للتأمين” تبحث زيادة رأسمالها لـ475 مليون جنيه “دهب للسياحة” تتخارج من“مرسى علم” بـ4.3 مليون جنيه

وأشارت الشركة إلى أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي: خالد عبدالله 13.43%، وبيت الخبرة القابضة كامار 1.31%، وبيت الخبرة للتأجير التمويلي 1.39%، وبيت الخبرة للتخصيم 1.03%، وبيت الخبرة للاستثمار الاقتصادي 1.83%.

وتخارجت شركة دهب للسياحة، من كامل حصتها في رأسمال شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية البالغة 3.99%.

وباعت دهب للسياحة 1.998 مليون سهم بقيمة إجمالية 4.3 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 2.15 جنيه.

وكانت رفعت شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية، حصتها في رأسمال شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، من 0.76% إلى 1.66%.

واشترت الشركة 451.21 ألف سهم بقيمة 895.2 ألف جنيه، بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 1.98 جنيه.

وأشارت الشركة إلى أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي: خالد عبدالله 13.43%، وبيت الخبرة القابضة كامار 1.31%، وبيت الخبرة للتأجير التمويلي 1.39%، وبيت الخبرة للتخصيم 1.03%، وبيت الخبرة للاستثمار الاقتصادي 1.83%.

وكانت ارتفعت خسائر شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 196% خلال العام الماضي، لتصل 5.45 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 1.84 مليون جنيه خلال 2021.

وبحسب القوائم المالية، لم تسجل الشركة أي إيرادات خلال العام الماضي، وكذلك في 2021.

وكانت نفت شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ما يتداول عن بيع قرية بدوية.

وقالت الشركة، إنه لا صحة ما يتردد عن بيع قرية بدوية، مؤكدة أنه لا يوجد أي معلومات جوهرية غير معلنة.

وكانت نفت شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، وجود أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة بشأن زيادة سهم السهم خلال الفترة 2- 23 يناير الجاري.

وكانت قالت شركة“مرسى مرسى علم للتنمية السياحية”، إنها تعمل على إعادة هكلية قرية“بدوية” والتي تمثل النشاط الأساسي للشركة، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو تجهيزات القرية الأساسية والغرف.

وتتوقع الشركة إعادة تشغيل القرية بنهاية العام المقبل أو بداية عام 2024، مشيرة إلى أنها تقوم بدراسة أكثر من عرض مقدم لتشغليها منها عروض تأجير وعقود تشغيل إدارة.

وأضافت أنه لا يمكنها في الوقت الراهن تجديد التراخيص؛ لما تتطلبه من اشتراطات أمن صناعي وتجهيزات ومتطلبات وزارة السياحة، وبناء على ذلك فتجديد الترخيص سيكون قبل موعد افتتاح القرية بوقت قصير.

وكانت كشفت شركة“مرسى مرسى علم للتنمية السياحية”، عن بيع أرض الساحل التابعة للشركة، والتي تقع في غزالة بالضبعة بمحافظة مطروح، على طريق“إسكندرية مطروح”.

وأوضحت الشركة أنها قامت بتوقع عقد بيع الأرض مع المشتري يوم 7 يوليو الجاري بقيمة اجمالية 3.41 مليون جنيه.