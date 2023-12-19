مشتريات المصريين تدفع البورصة للارتفاع 0.37% في المستهل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في مستهل تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط صافى مشتريات من المستثمرين المصريين.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.37 % ليصل إلى مستوى 25428.34 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.46 % ليصل إلى مستوى5513.08 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.56 %ليصل إلي مستوى 8007.37 نقطة، و ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.39 % ليصل لمستوى 25432.35 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 625.2 مليون جنيه، من خلال تداول 242.6 مليون سهم، بتنفيذ 17.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 187 شركة مقيدة، ارتفع منها 70 سهمًا، وتراجع 17 سهم، في حين لم تتغير أسعار 100 سهم آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.72 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرون المصريون نحو الشراء بصافي تعاملات بقيمة 9.8 مليون جنيه، فيما حقق العرب والأجانب صافي بيع بقيمة 5.3 مليون جنيه، و4.5 مليون جنيه على الترتيب.
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