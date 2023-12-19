هل تتأثر أسعار المحروقات محليا بأزمة باب المندب؟.. خبير نفطي يجيب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد الخبير في مجال الطاقة والنفط هاشم عقل أن الأردن لن يتأثر كثيرا بأزمة تعليق شركات شحن كبرى الإبحار في البحر الأحمر نتيجة هجمات الحوثيين على السفن المتجهة الى إسرائيل، ومن بينها شركة النفط البريطانية العملاقة "بريتش بتروليوم" والتي أعلنت تعليق جميع عمليات عبور ناقلات النفط عبر البحر الأحمر في الفترة الحالية.



وقال عقل لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأردن يستورد النفط الخام من السعودية والعراق وخطوط الإمداد مع هذه الدول قريبة وآمنة ولا خوف عليها، لافتا إلى أن أسعار المشتقات النفطية انخفضت بنسب تتراوح بين 1.8-3% وقد تنعكس على تسعيرة الشهر المقبل بالانخفاض.



وأضاف أن الأردن يستورد البنزين المكرر بحالته الجاهزة للبيع حسب أسعاره عالميا وذلك عن طريق شركات التسويق المحلية، لافتا إلى أن هذه المستوردات ليست كبيرة مع حجم الاستيراد للنفط الخام من السعودية والعراق.



وأشار عقل إلى أن تأثيرات أزمة باب المندب لن تؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط عالميا، وهي قد تؤثر على العقود الآجلة وليست الفورية وإن تأثرت بها في الفترة الحالية تكون بشكل طفيف ولا تؤثر كثيرا على الأسعار النهائية.



وتابع أن العالم يستهلك يوميا نحو 100 مليون برميل نفط ومجموع ما يمر عبر مضيق باب المندب لا يتجاوز 7 ملايين برميل وهو نسبة بسيطة من حجم الاستهلاك اليومي.



وكانت ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة؛ إذ عملت التوترات الجيوسياسية في مضيق باب المندب إلى تعطيل التجارة البحرية وأجبرت الشركات على تغيير مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح والذي قد يعيق سلاسل الإمداد بسبب طول مدة الرحلات.