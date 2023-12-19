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شركة جديدة تعلق عبورها عبر البحر الأحمر

12/19/2023 6:11:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت وكالة رويترز عن شركة ولينيوس فيلهلمسن النرويجية قرارها بتعليق جميع رحلاتها بالبحر الأحمر حتى إشعار آخر، وإعادة توجيه جميع السفن المقرر أن تعبر البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول قارة أفريقيا.


وتدير الشركة حوالي 125 سفينة تخدم تجاريا 6 قارات، فضلا عن امتلاكها شبكة توزيع داخلية عالمية و8 محطات بحرية.

وبذلك تنضم شركة ولينيوس فيلهلمسن الى عدد من شركات الشحن العالمية التي اعلنوا تعليقهم عمليات الشحن البحرية اثر هجمات الحوثيين الأخيرة على السفن التجارية المتجهة الى اسرائيل


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