Tuesday, 19 December 2023 05:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخارجية الروسية تستدعي السفير الفنلندي في موسكو

12/19/2023 6:11:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت الخارجية الروسية استدعاء سفير فنلندا على خلفية نواياها بتوقيع اتفاقية تعاون دفاعي ثنائية الأسبوع المقبل مع الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان، "تم استدعاء السفير الفنلندي في موسكو، أنتي هيلانتيرا، إلى وزارة الخارجية الروسية فيما يتعلق بموافقة الحكومة على إبرام اتفاقية تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة، وأُبلغ الدبلوماسي أن روسيا لن تبقى مكتوبة الأيدي دون رد على الحشد العسكري لحلف شمال الأطلسي على الحدود مما يهدد أمن روسيا، وسنتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة القرارات العدوانية لفنلندا وحلفائها في الناتو".
وشددت زاخاروفا على أن"مسؤولية تحويل منطقة حسن الجوار إلى منطقة مواجهة محتملة تقع بالكامل على عاتق السلطات الفنلندية الحالية".

MENAFN19122023000208011052ID1107624784

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث