الخارجية الروسية تستدعي السفير الفنلندي في موسكو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت الخارجية الروسية استدعاء سفير فنلندا على خلفية نواياها بتوقيع اتفاقية تعاون دفاعي ثنائية الأسبوع المقبل مع الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان، "تم استدعاء السفير الفنلندي في موسكو، أنتي هيلانتيرا، إلى وزارة الخارجية الروسية فيما يتعلق بموافقة الحكومة على إبرام اتفاقية تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة، وأُبلغ الدبلوماسي أن روسيا لن تبقى مكتوبة الأيدي دون رد على الحشد العسكري لحلف شمال الأطلسي على الحدود مما يهدد أمن روسيا، وسنتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة القرارات العدوانية لفنلندا وحلفائها في الناتو".

وشددت زاخاروفا على أن"مسؤولية تحويل منطقة حسن الجوار إلى منطقة مواجهة محتملة تقع بالكامل على عاتق السلطات الفنلندية الحالية".