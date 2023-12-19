الخارجية الروسية تستدعي السفير الفنلندي في موسكو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت الخارجية الروسية استدعاء سفير فنلندا على خلفية نواياها بتوقيع اتفاقية تعاون دفاعي ثنائية الأسبوع المقبل مع الولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان، "تم استدعاء السفير الفنلندي في موسكو، أنتي هيلانتيرا، إلى وزارة الخارجية الروسية فيما يتعلق بموافقة الحكومة على إبرام اتفاقية تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة، وأُبلغ الدبلوماسي أن روسيا لن تبقى مكتوبة الأيدي دون رد على الحشد العسكري لحلف شمال الأطلسي على الحدود مما يهدد أمن روسيا، وسنتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة القرارات العدوانية لفنلندا وحلفائها في الناتو".
وشددت زاخاروفا على أن"مسؤولية تحويل منطقة حسن الجوار إلى منطقة مواجهة محتملة تقع بالكامل على عاتق السلطات الفنلندية الحالية".
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