الصحة العالمية: غير معقول أن يسمح العالم باستمرار حرب غزة

الصحة العالمية: غير معقول أن يسمح العالم باستمرار حرب غزة
التاريخ
12/19/2023 6:11:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية إنه من غير المعقول أن يسمح العالم باستمرار ما يحدث في غزة، مؤكدا أن استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع أمر يخالف الضمير ولا يصدق، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن عدد العاملين بالرعاية الصحية في غزة تراجع بشدة، مضيفا أن 200 طبيب على الأقل استشهدوا في غزة منذ بداية الحرب.
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