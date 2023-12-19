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الصحة العالمية: غير معقول أن يسمح العالم باستمرار حرب غزة

12/19/2023 6:11:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية إنه من غير المعقول أن يسمح العالم باستمرار ما يحدث في غزة، مؤكدا أن استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع أمر يخالف الضمير ولا يصدق، وفق تعبيره.


وأشار إلى أن عدد العاملين بالرعاية الصحية في غزة تراجع بشدة، مضيفا أن 200 طبيب على الأقل استشهدوا في غزة منذ بداية الحرب.


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