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الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويستولي على جراره الزراعي في نابلس

12/19/2023 6:11:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا فلسطينيا، واستولت على جراره الزراعي أثناء حراثته لأرضه في قرية قريوت جنوب نابلس.
وأفاد الناشط بمقاومة الاستيطان بشار قريوتي لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن الفلسطيني شنار محمود زكي عامر من خربة صرة واستولت على جراره الزراعي.
وأكد قريوتي أن ذلك يأتي ضمن سياسة منع المواطنين الفلسطينيين من حراثة أراضيهم في قريوت وجالود، في وقت ما زال يمنع الاحتلال المواطنين الفلسطينيين من التوجه إلى الأراضي لحراثتها وقطف ثمار الزيتون.




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