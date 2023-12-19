القطاع التجاري والخدمي: نقف خلف قواتنا المسلحة لدحر مهربي المخدرات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة، دعمه ووقوفه المطلق خلف القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في تصديهم لعصابات وميلشيات تهريب المخدرات والأسلحة، وكل من تُسوّل له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن.



وقالت غرفة تجارة الأردن في بيان اليوم الثلاثاء، إن القطاع التجاري والخدمي يؤكد وقوفه مع جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية جلالة الملك عبدالله الثاني، في الحرب الضروس التي يخوضها ضد عصابات الإجرام والمهربين الذين يحاولون زعزعة أمن الوطن.



وأكدت الغرفة ثقة القطاع التجاري والخدمي بكفاءة ومهنية وقدرة جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية في ضرب أوكار العصابات الإرهابية والمهربين والتصدي لمحاولاتهم المتكررة والفاشلة، للتسلل عبر الحدود وتحقيق مبتغاهم، وأن قواتنا المسلحة ستبقى لهم بالمرصاد وستبذل كل جهودها في حربها ضد آفة المخدرات وتجفيف منابعها، والضرب بيد من حديد لكل من يحاول تهديد أمننا الوطني.



وشددت الغرفة في بيانها على أن قواتنا المسلحة هي درع الوطن وسياجه المنيع، كما وصفه جلالة القائد الأعلى، وسيبقى جيشنا العربي الذي يسكن في وجدان وقلوب كل الأردنيين، حاملا للمبادئ السامية لرسالة الثورة العربية الكبرى، مؤكدة أن كل المخططات ستفشل لثقتنا الكبيرة والعالية بحرفية وبسالة الجيش العربي وقدرته على كسر شوكة المهربين والمخربين والحاقدين.