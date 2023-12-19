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يونيسيف: الأطفال الذين يتعافون من البتر بمستشفيات غزة يستشهدون فيها

12/19/2023 6:11:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إنه يشعر بالغضب لأن الأطفال الذين يتعافون من عمليات بتر في مستشفيات غزة يستشهدون فيها.
وأكد أن مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة تعرض لقصف إسرائيلي مرتين خلال الـ 48 ساعة الماضية.
أتى ذلك بعد استشهاد طفلة بقصف إسرائيلي على مستشفى ناصر، كانت تتلقى فيه العلاج بعد بتر ساقيها بغارة إسرائيلية أدت إلى استشهاد والديها واثنين من أشقائها.




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