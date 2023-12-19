فرنسا ستفرض عقوبات على بعض المستعمرين المتطرفين

MENAFN - Palestine News Network ) باريس/PNN- أعلنت وزيرة خارجية فرنسا كاترين“كولونا”، أن بلادها قررت اتخاذ "إجراءات وطنية في حق بعض المستعمرين الإسرائيليين المتطرفين".

وقالت“كولونا” في تصريح لها، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر في العاصمة باريس: "تمكّنت من أن أرى بعينَيّ أعمال العنف التي يرتكبها بعض المستعمرين المتطرفين"، مضيفة: "أنه أمر غير مقبول".

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين“كولونا”، قد قالت: إن عنف المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة يقوض احتمالات التوصل إلى حل سياسي.

وأدانت“كولونا” خلال زيارتها، الأحد الماضي، قرية المزرعة الغربية قرب رام الله، العنف الذي يرتكبه المستعمرون، وقالت: "هذه أعمال خطيرة تقوض احتمالات التوصل إلى حل سياسي، ويمكنها أن تدفع نحو تطورات جديدة وزعزعة استقرار الضفة الغربية، وهذا الأمر لا يصب في مصلحة إسرائيل".

وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت قبل فترة أنّها لن تمنح تأشيرات لمستعمرين متطرفين ضالعين في موجة العنف ضدّ الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة دولة الاحتلال ببذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين في غزة.

وقال المتحدّث باسم الخارجيّة ماثيو ميلر في بيان، إنّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن شدّد في مكالمة هاتفيّة مع بيني غانتس، على "الحاجة الملحّة لاتّخاذ خطوات إيجابيّة لخفض التوتّر في الضفّة الغربيّة، بما في ذلك من خلال مواجهة تزايد مستوى عنف المستعمرين".

بدورها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أنها "تؤيد" فرض عقوبات على المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة، مندّدة أمام البرلمان الأوروبي بـ"تصاعد" أعمال العنف التي يمارسونها، والتي اعتبرت أنها تهدد استقرار المنطقة.

وفي سياق متصل، أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن "قلق" الاتحاد الأوروبي "إزاء عنف المستعمرين المتطرفين بالضفة الغربية"، ودان مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 1700 وحدات استعمارية جديدة في القدس، وهو ما تعتبره بروكسل انتهاكا.