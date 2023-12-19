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%57 من الأميركيين لا يوافقون على تعامل بايدن مع حرب غزة

12/19/2023 6:11:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN-أفاد استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية بأن 57% من الأميركيين لا يوافقون على طريقة تعامل الرئيس جو بايدن مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن الأميركيين الأصغر سنا أشد انتقادا لسلوك إسرائيل ورد فعل إدارة بايدن على الحرب في قطاع غزة.

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