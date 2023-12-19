%57 من الأميركيين لا يوافقون على تعامل بايدن مع حرب غزة

%57 من الأميركيين لا يوافقون على تعامل بايدن مع حرب غزة
التاريخ
12/19/2023 6:11:11 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN-أفاد استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية بأن 57% من الأميركيين لا يوافقون على طريقة تعامل الرئيس جو بايدن مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأظهر الاستطلاع أيضا أن الأميركيين الأصغر سنا أشد انتقادا لسلوك إسرائيل ورد فعل إدارة بايدن على الحرب في قطاع غزة.
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