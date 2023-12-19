Tuesday, 19 December 2023 05:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة طفل وشابة برصاص الاحتلال في دير نظام شمال رام الله

12/19/2023 6:11:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-أصيب طفل وشابة، اليوم الثلاثاء، بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير نظام شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية، وأطلقت قنابل الغاز السام والرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة طفل وشابة بالرصاص الحي في اليد.

يتبع..

MENAFN19122023000205011050ID1107624773

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث