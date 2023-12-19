إصابة طفل وشابة برصاص الاحتلال في دير نظام شمال رام الله

إصابة طفل وشابة برصاص الاحتلال في دير نظام شمال رام الله
التاريخ
12/19/2023 6:11:10 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-أصيب طفل وشابة، اليوم الثلاثاء، بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير نظام شمال غرب رام الله.
وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية، وأطلقت قنابل الغاز السام والرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة طفل وشابة بالرصاص الحي في اليد.
يتبع..
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