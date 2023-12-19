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موعد مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2024

12/19/2023 6:00:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أسفرت نتائج قرعة دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا 2024، عن عدة مباريات قوية.

ويشهد هذا الدور عودة برشلونة للمشاركة بعد غياب لموسمين، وكذلك نادي أرسنال، بجانب العديد من الفرق الاخرى.

. جدول مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2024/2023

◉ كوبنهاغن × مانشستر سيتي

. الذهاب الثلاثاء 13 فبراير 2024
الإمارات 12:00 AM - مصر 22:00 – السعودية 23:00

. العودة الأربعاء 6 مارس 2024
الإمارات 12:00 AM - مصر 22:00 – السعودية 23:00

◉ لايبزيغ × ريال مدريد

. الذهاب الثلاثاء 13 فبراير 2024
الإمارات 12:00 AM - مصر 22:00 – السعودية 23:00

. العودة الأربعاء 6 مارس 2024
الإمارات 12:00 AM - مصر 22:00 – السعودية 23:00

◉ باريس سان جيرمان × ريال سوسييداد

. الذهاب الأربعاء 14 فبراير 2024
الإمارات 12:00 AM - مصر 22:00 – السعودية 23:00

. العودة الثلاثاء 5 مارس 2024
الإمارات 12:00 AM - مصر 22:00 – السعودية 23:00

◉ لاتسيو × بايرن ميونخ

. الذهاب الأربعاء 14 فبراير 2024
الإمارات 12:00 AM - مصر 22:00 – السعودية 23:00

. العودة الثلاثاء 5 مارس 2024
الإمارات 12:00 AM - مصر 22:00 – السعودية 23:00

◉ إنتر × أتلتيكو مدريد

. الذهاب الثلاثاء 20 فبراير 2024
الإمارات 12:00 AM - مصر 22:00 – السعودية 23:00

. العودة الأربعاء 13 مارس 2024
الإمارات 12:00 AM - مصر 22:00 – السعودية 23:00

◉ أيندهوفن × بوروسيا دورتموند

. الذهاب الثلاثاء 20 فبراير 2024
الإمارات 12:00 AM - مصر 22:00 – السعودية 23:00

. العودة الأربعاء 13 مارس 2024
الإمارات 12:00 AM - مصر 22:00 – السعودية 23:00

◉ بورتو × أرسنال

. الذهاب الأربعاء 21 فبراير 2024
الإمارات 12:00 AM - مصر 22:00 – السعودية 23:00

. العودة الثلاثاء 12 مارس 2024
الإمارات 12:00 AM - مصر 22:00 – السعودية 23:00

◉ نابولي × برشلونة

. الذهاب الأربعاء 21 فبراير 2024
الإمارات 12:00 AM - مصر 22:00 – السعودية 23:00

. العودة الثلاثاء 12 مارس 2024
الإمارات 12:00 AM - مصر 22:00 – السعودية 23:00

القنوات الناقلة لمباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

تمتلك قنوات بي إن سبورت القطرية، الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

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