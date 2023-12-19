الإمارات تستقبل الدفعة السادسة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان

وصلت اليوم الدفعة السادسة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بعلاج 1000 طفل فلسطيني من المصابين وعلاج 1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات دولة الإمارات.

وحطّت الطائرة القادمة من مطار العريش في جمهورية مصر العربية في مطار أبوظبي وعلى متنها 61 من الذين يحتاجون للرعاية الطبية، بالإضافة إلى 71 مرافقاً من عائلاتهم.

وتعمل المستشفيات المخصصة لاستقبال وعلاج حالات المصابين ومرضى السرطان في دولة الإمارات على توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية لهم.

وسارعت دولة الإمارات منذ بدء الأزمة إلى تقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية والإغاثية العاجلة لقطاع غزة، وتم بتوجيهات القيادة الرشيدة إطلاق عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية في الخامس من نوفمبر الماضي لتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في القطاع.

وأرسلت دولة الإمارات منذ بداية استجابتها الإنسانية للأزمة 131 طائرة وأكثر من 14000 طن من المواد الغذائية والطبية والإغاثية، وأقامت مستشفى ميدانيا داخل قطاع غزة بسعة أكثر من 150 سريراً، ودشنت 3 محطات تحلية مياه في منطقة رفح المصرية بهدف تزويد قطاع غزة باحتياجاته من مياه الشرب، نظراً لما تعانيه البنية التحتية للمياه في القطاع، ولتلبية احتياجات السكان من المياه الصالحة للشرب؛ إذ تعمل المحطات على تحلية نحو 600 ألف غالون يومياً، وضخها عبر أنابيب تمتد إلى داخل غزة، وتغطي احتياجات 300 ألف نسمة.

كما نفذت الجهات المعنية في الدولة حملة "تراحم من أجل غزة" وهي حملة إغاثة مجتمعية تضامنا مع الأطفال الفلسطينيين، والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة، ولرفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفا، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن من خلال توفير الاحتياجات الأساسية التي تعينهم على تجاوز آثار هذه الأزمة الإنسانية، ومن أجل تهيئة بيئة أكثر أماناً في ظل هذه الحرب.

واستمرارا للمبادرات الإماراتية الداعمة للأشقاء الفلسطينيين، قامت جامعة الإمارات العربية المتحدة باستقبال33 طالباً وطالبة من أبناء قطاع غزّة من أجل الدراسة على نفقة الدولة.

وتجسّد هذه المبادرات نهج دولة الإمارات والتزامها التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها، وقيمها في التضامن والتآزر التي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني.





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