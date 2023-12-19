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4 آلاف جندي من أصول فرنسية يقاتلون بغزة

12/19/2023 6:00:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال النائب الفرنسي توماس بورتس إن أكثر من أربعة آلاف جندي فرنسي من مزدوجي الجنسية، يقاتلون في غزة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب وزارة العدل الفرنسية بمحاسبة مواطني بلاده الذين ارتكبوا جرائم حرب أثناء مشاركتهم في القتال بقطاع غزة والضفة الغربية

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