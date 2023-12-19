4 آلاف جندي من أصول فرنسية يقاتلون بغزة

4 آلاف جندي من أصول فرنسية يقاتلون بغزة
التاريخ
12/19/2023 6:00:10 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال النائب الفرنسي توماس بورتس إن أكثر من أربعة آلاف جندي فرنسي من مزدوجي الجنسية، يقاتلون في غزة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب وزارة العدل الفرنسية بمحاسبة مواطني بلاده الذين ارتكبوا جرائم حرب أثناء مشاركتهم في القتال بقطاع غزة والضفة الغربية
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