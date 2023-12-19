Tuesday, 19 December 2023 05:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التجديد للمجالي.. والحتاملة لجدارا

12/19/2023 5:40:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ الدكتور محمد أحمد محمد المجالي
رئيساً لجامعة الزيتونة الأردنية الخاصة لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ 15-1-2024، وذلك بناءً على تنسيب مجلس أمناء الجامعة.

كما قرر المجلس أيضاً الموافقة على تعيين الأستاذ الدكتور حابس محمد خليفة حتاملة رئيساً لجامعة جدارا الخاصة لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخه، وذلك بناءً على تنسيب مجلس أمناء الجامعة.

MENAFN19122023000151011027ID1107624671

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث