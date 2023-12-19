150 من أصحاب الهمم يشاركون في ورش المخيم الكشفي العربي

شارك 150 من أصحاب الهمم في ورش متنوعة لأول مرة ضمن فعاليات المخيم الكشفي العربي الـ33 الذي يجمع الشباب الكشفيين من دول العالم العربي، وتستضيفه دبي لأول مرة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمه جمعية كشافة الإمارات بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية - الإقليم الكشفي العربي، وتستمر الفعالية حتى 25 ديسمبر الجاري.

بدورها، زارت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، المخيم الكشفي العربي الـ33، واطلعت على المعرض المقام في المخيم، والذي شارك فيه 19 دولة مختلفة.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، خلال زيارتها، على المشاركة المتميزة للشباب والفتيات في المخيم، وعبرت عن فخرها بتواجدهم على أرض الإمارات، ليقدموا أداء متميزاً ويظهروا مهاراتهم وقدراتهم في مختلف المجالات الكشفية والاجتماعية.

من جهتها، قالت الدكتورة فداء ذياب، مسؤولة لجنة أصحاب الهمم من مرشدات الإمارات: ((مشاركة أصحاب الهمم لأول مرة في المخيم الكشفي العربي تعد خطوة تاريخية ومهمة في تعزيز التضامن وتكافل المجتمع، نحن فخورون بأن نكون شاهدين ومشاركين في هذه الفعالية الملهمة التي تعكس التقدم والتغيير الإيجابي في قبول وتعزيز دور أصحاب الهمم في مجتمعنا)).

وعبر المشاركون من أصحاب الهمم، عن سعادتهم وامتنانهم لهذه الفرصة المميزة التي تمنحهم الفرصة للتعلم والتفاعل وتكوين صداقات جديدة مع الشباب الكشفي من مختلف الدول العربية، حيث يعكس هذا الحدث تعزيز التربية والتنمية الشاملة للشباب، وتعزيز دور الحركة الكشفية في بناء جيل متعلم ومسؤول في المجتمع العربي. في السياق، قدم محمد الدبيلي من أصحاب الهمم، ورشتين عن صناعة العطور والشموع، ويعتبر محمد نموذجاً حياً للإرادة والتحدي، حيث يستخدم قدراته ومهاراته لإلهام الآخرين وتعزيز الوعي بقدرات أصحاب الهمم.

كما قدمت ميار الحايك من أصحاب الهمم، ورشة عن الحرف اليدوية والتطريز والحرف اليدوية، وقالت إن العمل اليدوي يمثل فرصة قيمة لأصحاب الهمم للتعبير عن إبداعهم ومواهبهم.

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