خبير قانوني: الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة لتعزيز مكانتها في مجال التحكيم الدولي

أكد الخبير والمستشار القانوني الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً كبيراً في تطوير قطاع تسوية المنازعات وبناء القدرات الوطنية في مجال التحكيم، وزيادة الوعي المجتمعي بالتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات.

وأضاف الحفيتي، أن التحكيم في الإمارات أصبح طريقة موثوقة وفعّالة لحل النزاعات في عالم يمكن أن تنشأ فيه النزاعات التجارية بسرعة، بينما تشتهر الدولة بمشهدها الاستثماري الديناميكي ونشاط التجارة الدولية فيها.

وذكر أن هذا دفع الدولة إلى تبني التحكيم كوسيلة قوية لتسوية المنازعات التجارية، فيما تعتمد قواعد تحكيم عالمية لتواكب متطلبات المرحلة المقبلة وتتلاءم مع احتياجات الأطراف المتنازعة لتكون هذه القواعد الجديدة نقلة نوعية على صعيد خدمات التحكيم التي تقدمها للمتنازعين في الدولة والمنطقة والعالم.

وأكد فيصل الحفيتي، على أن إمارة دبي نجحت في تعزيز مكانتها في مجال التحكيم الدولي من خلال مركز دبي للتحكيم الدولي كمرجع موثوق لتسوية المنازعات محليًا وإقليمياً وعالمياً من خلال الارتقاء بخدماته وتطويرها بما يخدم مسيرة التنمية بالدولة ويعزز تنافسية وتميز بيئة الأعمال.

وذكر فيصل الحفيتي أنه كجزء من التزام مركز دبي للتحكيم الدولي بالتطور المستمر، وفي إطار جهوده لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لفض المنازعات عن طريق الوسائل البديلة، أطلق المركز قواعد التحكيم الجديدة سنة 2022، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة وتتلاءم مع احتياجات مجتمعات التحكيم والأعمال. حيث تمثل القواعد الجديدة نقلة نوعية تعزّز وتحسّن فعالية إجراءات التحكيم.

ويعتبر مركز دبي للتحكيم الدولي مركزاً يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري حيث تتمثل أهداف المركز بترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي موثوق لفض المنازعات عن طريق الوسائل البديلة وتعزيز مكانة المركز كأحد أفضل الخيارات لأطراف المنازعات لفض منازعاتهم بكفاءة وفعالية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة إجراءات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما يخدم مجتمع المال والأعمال في الإمارات ويعزز مقومات التميز فيه.

ويرى فيصل الحفيتي أن هذا يعكس التزام دبي بتحويل نفسها إلى واحدة من أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وفقاً لأهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وأفاد بأن الدولة بمؤسساتها المعنية لا تدخر جهدًا لتطوير التحكيم الدولي فيها للحصول على ثقة العملاء، لذا تقوم دائماً بإبرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات الفاعلة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي، بما في ذلك أيضًا تطوير فاعلية الإجراءات القضائية المتعلقة بالتحكيم، تبادل الخبرات والمعرفة، ودعم الأنشطة المشتركة في مجال التدريب والتوعية حول أهمية التحكيم كوسيلة فعالة لحل النزاعات.

وكشف فيصل الحفيتي أن هذه المساعي ساهمت في جعل دبي ضمن قائمة أفضل 10 مراكز للتحكيم الدولي على مستوى العالم إلى جانب مدن مثل لندن وسنغافورة وهونغ كونغ وباريس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز