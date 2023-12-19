«مبادلة للطاقة» تعلن عن كشف ضخم للغاز الطبيعي في إندونيسيا

أعلنت شركة مبادلة للطاقة عن اكتشاف ضخم للغاز الطبيعي في البئر الاستكشافية «لاياران – 1» التي تم حفرها في منطقة الامتياز «جنوب أندامان»، على بعد 100 كيلومتر تقريباً قبالة شاطئ شمال سومطرة بإندونيسيا.

وتتولى مبادلة للطاقة تشغيل عقد الإنتاج المشترك «جنوب أندامان»، التي تعد أول بئر تقع في المياه العميقة تقوم الشركة بتشغيلها، بعد أن تم حفرها على عمق يصل إلى 4208 أمتار في عمق مياه يصل إلى 1207 أمتار. وكشفت عملية حفر البئر خزاناً هائلاً للغاز الطبيعي تزيد سماكته على 230 متراً. وبعد إجراء الاختبارات الفنية وتحليل البيانات، تم تحقيق تدفق للغاز بجودة ممتازة بما يزيد على 30 مليون قدم مكعب يومياً مع إمكانية اكتشاف ما يزيد على 6 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مما يشكل تطورًا كبيرًا في مشهد الطاقة في منطقة جنوب شرق آسيا..

ونظراً لامتلاكها حصة تشغيلية تبلغ نسبتها 80% من منطقة الامتياز «جنوب أندامان»، تعد مبادلة للطاقة المالكة لأكبر مساحة امتياز في المنطقة. وسيسهم هذا الاكتشاف الإيجابي الذي تم التوصل له في بئر «لاياران – 1» في تقليل المخاطر للعمليات الاستكشافية المقبلة، والتي تستهدف موارد للغاز الطبيعي تقدر بعدة تريليونات قدم مكعب من احتياطيات الغاز، إلى جانب تأسيس قاعدة للنمو في المستقبل، تماشياً مع استراتيجية الشركة التي تنحاز للغاز الطبيعي.

وقال منصور محمد آل حامد، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة: «انطلاقاً من استراتيجيتنا الرامية إلى توسيع محفظتنا للغاز الطبيعي لدعم تحول الطاقة، سيسهم هذا المشروع في توفير فرص تجارية واعدة، كما سيضيف المزيد من الزخم إلى مسيرة نمونا الاستراتيجية. وإلى جانب أهميته الهائلة بالنسبة لنا في مبادلة للطاقة، يعد هذا المشروع أيضاً إنجازاً كبيراً لدعم أمن الطاقة في إندونيسيا وجنوب شرق آسيا. نحن فخورون بتحقيق هذا الإنجاز بالاعتماد على قدراتنا الفنية والتشغيلية التي ترتقي إلى أعلى المستويات العالمية».

ويعد هذا الاكتشاف الجديد ثاني الآبار الناجحة لشركة مبادلة للطاقة في منطقة «أندامان»، حيث يأتي بعد النجاح في استكشاف بئر «تيمبان-1» في امتياز «أندامان-2»، كما جاء أيضاً بعد نجاح الشركة في استكشاف حقل «تشينكيه-1» الواقع ضمن القطعة SK 320 في ماليزيا. وتسهم هذه الاكتشافات في إضافة كميات إنتاجية هائلة للشركة، كما ترسخ مسيرة مبادلة للطاقة لمواصلة نموها في المنطقة.

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