زيادة في الحركة الجوية بمطارات الدولة خلال «كوب 28»



أكد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن مطارات الدولة شهدت زيادة في الحركة الجوية بنسبة 15% خلال فترة انعقاد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» في مدينة «إكسبو دبي».

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام): إن مطار آل مكتوم الدولي سجل أكبر عدد من الرحلات المجدولة وغير المجدولة، مثل الطائرات الخاصة ورجال الأعمال، في أول يوم للمؤتمر الذي وافق 30 نوفمبر 2023، وهو اليوم الذي شهد أعلى معدل للحركة الجوية اليومية في تاريخ الطيران المدني لدولة الإمارات بـ 2848 حركة جوية.

وأضاف إن الهيئة العامة للطيران المدني، بدأت في وقت مبكر من العام بالتحضير والاستعداد لاستضافة هذا الحدث الدولي الضخم بالتنسيق والتعاون مع جميع شركائها الاستراتيجيين، ونظمت اجتماعات تنسيقية وجلسات اتصال يومية لمناقشة الخطط اليومية وتحسين أنظمة إدارة شبكة الملاحة الجوية للتعامل مع الزيادة التي كانت متوقعة وتنظيم تمارين محاكاة، خصوصاً أن انعقاد المؤتمر جاء بالتزامن مع النشاط الكبير الذي تشهده الحركة السياحية في هذا الوقت من العام.

وذكر السويدي أن اللجان المعنية بالمجال الجوي والمطارات قامت بوضع الخطط الاستباقية اللازمة للتعامل مع الزيادة المتوقعة في الحركة الجوية أثناء انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، مشيراً إلى إطلاق منصة إلكترونية خاصة للتحكم بالحركة الجوية والمتابعة الدقيقة للرحلات القادمة إلى الدولة لحضور المؤتمر، بالتنسيق المستمر مع إدارات الملاحة الجوية في الدول المجاورة.

وأشار إلى أن قطاع الطيران في الدولة حقق، بفضل جهود جميع الشركاء الاستراتيجيين، نجاحاً ملموساً في تنظيم الحركة الجوية وضمان وصول ومغادرة جميع ضيوف المؤتمر بكل سلاسة وأمان.

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