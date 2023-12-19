Tuesday, 19 December 2023 05:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«المركزي» يعزز أصوله الأجنبية بحوالي 172 مليار درهم خلال عام

12/19/2023 5:39:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

رفع المصرف المركزي الأجنبية إجمالي أصوله الأجنبية بأكثر من 40% وبحوالي 172 مليار درهم خلال عام ما بين أكتوبر 2022 واكتوبر المنقضي من العام الجاري.

وأظهرت بيانات للمركزي أن حجم الاصول ارتفع ما بين الفترتين من 426 مليار درهم الى 597.7 مليار فيما نما على اساس شهري بنسبة طفيفة بلغت 2.3% من 583.8 مليار درهم في سبتمبر 2023.

وأوضحت البيانات أن الارصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بلغت قيمتها 367 مليار درهم في أكتوبر الماضي مقابل 246.4 مليار في أكتوبر 2022.

بينما كانت قيمة الأوراق المالية الأجنبية 166.2 مليار درهم مقابل 121.4 مليار درهم فيما بلغت الأصول الأجنبية الأخرى حوالي 64.4 مليار درهم مقابل 58.1 مليار درهم.


تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN19122023000110011019ID1107624663

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث