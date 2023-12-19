«المركزي» يعزز أصوله الأجنبية بحوالي 172 مليار درهم خلال عام

رفع المصرف المركزي الأجنبية إجمالي أصوله الأجنبية بأكثر من 40% وبحوالي 172 مليار درهم خلال عام ما بين أكتوبر 2022 واكتوبر المنقضي من العام الجاري.

وأظهرت بيانات للمركزي أن حجم الاصول ارتفع ما بين الفترتين من 426 مليار درهم الى 597.7 مليار فيما نما على اساس شهري بنسبة طفيفة بلغت 2.3% من 583.8 مليار درهم في سبتمبر 2023.

وأوضحت البيانات أن الارصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بلغت قيمتها 367 مليار درهم في أكتوبر الماضي مقابل 246.4 مليار في أكتوبر 2022.

بينما كانت قيمة الأوراق المالية الأجنبية 166.2 مليار درهم مقابل 121.4 مليار درهم فيما بلغت الأصول الأجنبية الأخرى حوالي 64.4 مليار درهم مقابل 58.1 مليار درهم.





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